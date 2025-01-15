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Bu İçerik Ev Temizliğini 30 Dakikada Bitirmeni Sağlayacak!

etiket Bu İçerik Ev Temizliğini 30 Dakikada Bitirmeni Sağlayacak!

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
15.01.2025 - 12:01

Ev temizliği bazen çok uzun sürebiliyor. Sen de saatler süren temizliklerden yorulduysan o zaman bu içerik tam senlik. Haydi kısa sürede ev nasıl temizlenir birlikte bakalım...

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Temizliğe ilk önce etrafı toplayarak başlıyoruz.

Daha temizliğe başlamadan önce bir etrafı toplayalım değil mi? Bu sayede çok daha pratik temizlik yapabilirsin. Önce bu dağınıklığı toplamazsan temizliğe sürekli ara vermen gerekir ve bu da işi çok uzatır. Bunun için yapman gereken geniş bir sepete odada dağınık olan her şeyi koymak. Bu yöntem tek tek toplamaktan çok daha az zaman alacaktır!

Her odada derin bir temizlik yerine daha görünür temizlik yaparak devam edebilirsin.

Detaylı temizliği zaten yapıyoruz ama böyle hızlı ve pratik bir temizlik yaparken detaydan uzak duruyoruz. Bu temizlikte gözle görünür yerlerdeki dağınıklıkları toplayıp temizleyebilirsin. Yatakları toplayarak, koltuk yastıklarını düzenleyerek ve fazla eşyaları ortadan kaldırarak ortalığı derli toplu hale getirebilirsin.

Etrafı topladıktan sonra sırada toz almak var.

Toz almak temizliğin temeli diyebiliriz. Toz alırken mikrofiber ya da tozları hızlı alan aparatları kullanırsan daha pratik bir şekilde işini tamamlayabilirsin. Toz alma işleminin yukarıdan aşağı doğru yapılması gerekiyor. Çünkü bu sayede tozlar yere düşmüyor. TV ünitesi, masalar, varsa komodinler gibi alanların tozunu alıp bu bölümü de bitiriyoruz. Bu toz alma işlemi 5 dakika sürüyor.

Sırada mutfak var.

Mutfak temizliğini de pratik şekilde yapabilirsin. Burayı temizlerken ilk yapman gereken tabii ki mutfak yüzeylerini temizlemen. Bunlardan kastımız tezgahlar, ocak ve lavabolar. Bu alanları bez ve buralara özel bir temizleyiciyle hızlıca temizlemen mümkün. Tabii mutfaktaki yüzeyleri temizlemeden etrafta bulaşık varsa önce onları toplamalısın. Bu temizlikte biraz hızlı olursa 5 dakikadan fazla sürmez!

Bir ipucu verelim mi? Çok amaçlı temizleyiciler işleri kolaylaştırıyor.

Temizlikte hız ve pratiklik sevenler için çok amaçlı temizliyiciler ideal ürünler. Sen de evini hızlı şekilde temizlemek istiyorsan çok amaçlı temizliyecileri kullanabilirsin. Bu tarz temizleyiciler farklı yüzeyler için kullanılabiliyor. Bu sayede her yüzeye ayrı temizleyici kullanarak vakit kaybedeceğine tek ürünle çok fazla yeri temizlemiş olacaksın.

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Banyo temizliğini atlamak olmaz!

Evin en çok kullanılan ve en çok pislenen yeri olan banyolarını da temizlemek şart. Bunu da pratik şekilde yapman mümkün. Yüzey temizlik havluları ile lavaboları ve çevresini temizleyebilirsin. Kalıntılardan arındırıp temiz görünmesini kolayca bu mendillerle sağlayabiliyorsun. Ardından özel klozet temizleyicileriyle klozeti dezenfekte edebilirsin. Bir de aynayı sildin mi tertemiz bir banyoya kavuşacaksın. Bu işlem için 10 dakika yeter de artar!

En kolay işe geldik, evi süpürmek.

En kolay işe geldik, evi süpürmek.

İyi bir süpürgen varsa aslında en kolayı evi süpürmek. Aqua Trio 9000 elektrikli süpürge ile evi temizlemek kolay, çünkü bu süpürgenin 3 temizleme modu var. Islak mod, yoğun ıslak mod ve su emme modunun yanında kuru süpürme de yapabiliyor. Yani tüm ihtiyacın tek süpürgede birleşiyor. İşte bu elektrikli süpürge ile 10 dakikada tüm evi süpürdün bile!

Süpürürken halıları da unutmayalım.

Halılar kirliyse hemen hızlı bir temizlik için halıları süpürebilirsin. Aqua Trio 9000'in halı, kilim ve yumuşak zeminler için yalnızca süpürme ayarı bulunuyor. Yani halıları çırpmakla uğraşmak yerine bu şekilde süpürerek hızlıca bu işi de bitirebilirsin.

Temizlik bittiyse evi havalandırabiliriz.

Temizlik sonrası evi havalandırmak şart elbette. Bu çok basit bir işlem, tek yapman gereken camları sonuna kadar açmak ve evin içine havanın dolmasına izin vermek.

Havalandırmadan sonra yapman gereken son bir şey var!

Şimdi yaptığın bu temizliği kokularla taçlandırma zamanı. Bunun için sevdiğin bir kokuyu sıkabilir, evinde varsa bir tütsü yakabilirsin. Böyle zamanlarda kokulu mumlar da çok işe yarıyor. Temizlik sonrası narenciye ya da okyanus temalı kokular çok iyi oluyor, bizden söylemesi!

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buffythevampireslayer
buffythevampireslayer
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