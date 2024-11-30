Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
'Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Son zamanların en şüpheli ve ani ölümlerinden biri olarak anılan eski One Direction üyelerinden Liam Payne'in vefatıyla ilgili iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta son yolculuğuna uğurlanan şarkıcının cenazesi duygusal anlara şahitlik etmişti. Daha önce madde bağımlılığı yüzünden vefat ettiği açıklanan ismin ölüm nedeniyle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. TMZ'nin haberine göre, Liam Payne'in otel odasından kaçmaya çalışırken vefat ettiği söylendi. Gelin detaylara birlikte bakalım...
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Son yılların en parlak çıkış yapan oyuncularından biri olarak, hem yeteneği hem de karizmasıyla dikkatleri üzerine çeken Jacob Elordi şöhret basamaklarını hızla tırmanıyor. Euphoria dizisindeki Nate rolüyle büyük bir hayran kitlesi edinen isim son zamanlarda göz önünde olmayı sürdürüyor. Aşk hayatından tutun da oyunculuğuna kadar sık sık gündeme damga vuran Elordi bu sefer de imaj değişikliğiyle adından bahsettirdi. Sakal bırakma kararı alan ismin yeni görünümü kısa sürede X kullanıcıları tarafından yoruma boğuldu. Gelin oyuncunun yeni imajına birlikte bakalım...
Hollywood'un bakışları ve aurasıyla yeri doldurulamaz güzeli Megan Fox'u rol aldığı 'Till Death' ve 'Johnny and Clyde' gibi filmlerden de tanıyoruz. Kendisi son dönemlerde karmaşık ikili ilişkileri ve şoke eden çıkışlarıyla adından söz ettiriyor. Hatta kendisi bir dönem sevgilisinin kanını boynunda taşıdığını bile söylenmişti hatırlarsınız. Geçtiğimiz günlerde ise güzel oyuncu, dördüncü çocuğuna hamile olduğunu daha önceki tuhaf açıklamalarından hallice bir paylaşımla sosyal medyasından duyurmuştu. Megan Fox, hamilelik stiliyle dışarıda görüntülendi. Fox'un yeni hali Kim Kardashian'a benzetildi.
"Rolling in the Deep', 'Skyfall', 'Set Fire to the Rain' ve 'Hello' gibi hit şarkılarıyla dünya çapında ün kazanan İngiliz şarkıcı Adele, müziğe ara vereceğini açıklaması sonrası Las Vegas'ta verdiği son konserde gözyaşlarını tutamadı. Hayranlarına veda konuşması yapan Adele, "Bu konserler biteceği için çok üzgünüm ama gerçekleştiği için çok mutluyum" dedi.
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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