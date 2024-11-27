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31 Yaşında Hayata Gözlerini Yuman Liam Payne'in Kaçarken Balkondan Düşerek Hayatını Kaybettiği İddia Edildi

31 Yaşında Hayata Gözlerini Yuman Liam Payne'in Kaçarken Balkondan Düşerek Hayatını Kaybettiği İddia Edildi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.11.2024 - 19:41

Son zamanların en şüpheli ve ani ölümlerinden biri olarak anılan eski One Direction üyelerinden Liam Payne'in vefatıyla ilgili iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta son yolculuğuna uğurlanan şarkıcının cenazesi duygusal anlara şahitlik etmişti. Daha önce madde bağımlılığı yüzünden vefat ettiği açıklanan ismin ölüm nedeniyle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. TMZ'nin haberine göre, Liam Payne'in otel odasından kaçmaya çalışırken vefat ettiği söylendi. Gelin detaylara birlikte bakalım...

Kaynak: https://www.tmz.com/2024/11/25/liam-p...
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Dünyaca ünlü müzik grubu One Direction ile adını milyonlara duyuran Liam Payne'in kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesi duyanları büyük bir hüzne boğmuştu.

Dünyaca ünlü müzik grubu One Direction ile adını milyonlara duyuran Liam Payne'in kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesi duyanları büyük bir hüzne boğmuştu.

Ölümü 'şüpheli' olarak adlandırılan ünlü şarkıcının yapılan otopsi sonucu madde bağımlılığı yüzünden hayatını kaybettiği söylense de ortaya atılan iddialar son bulmadı.

Ölümü 'şüpheli' olarak adlandırılan ünlü şarkıcının yapılan otopsi sonucu madde bağımlılığı yüzünden hayatını kaybettiği söylense de ortaya atılan iddialar son bulmadı.

TMZ'nin haberine göre, geçtiğimiz günlerde cenaze töreni yapılan şarkıcının odasının balkonundan kaçmaya çalışırken hayatını kaybettiği öne sürüldü.

TMZ'nin haberine göre, geçtiğimiz günlerde cenaze töreni yapılan şarkıcının odasının balkonundan kaçmaya çalışırken hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Cenazede son kez bir araya gelen grup üyelerinden bu yazımızda bahsetmiştik:

Kaynağın öne sürdüğü iddialar arasında, Payne'in otelde tartıştığı kişiden kaçmaya çalıştığı sırada odasında bulunan balkondan diğer odaya geçerken düştüğü ve hayatını kaybettiği bulunuyor.

Kaynağın öne sürdüğü iddialar arasında, Payne'in otelde tartıştığı kişiden kaçmaya çalıştığı sırada odasında bulunan balkondan diğer odaya geçerken düştüğü ve hayatını kaybettiği bulunuyor.

TMZ'ye göre, otel görevlilerinin ikilinin tartıştığından haberdar olduğu ancak madde etkisindeki Liam Payne'in yalnız bırakıldığı da öğrenildi.

TMZ'ye göre, otel görevlilerinin ikilinin tartıştığından haberdar olduğu ancak madde etkisindeki Liam Payne'in yalnız bırakıldığı da öğrenildi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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