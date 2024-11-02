Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Seçim dönemi başladığından bu yana Kamala Harris'i desteklediğini söyleyen Selena Gomez oy kullanırken fotoğrafını paylaştı. Gomez'in pozu ve şıklığı akıllara seçim dönemine damgasını vuran şarkıcı Hatice'yi getirdi.
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New York Times'ın haberine göre, Elon Musk 11 çocuğu ve çocuklarının annelerinin bir arada yaşayabilmesi için 35 milyon dolar değerinde bir ev aldı.
Müzik kariyerinin yanı sıra ailesiyle de ilgi odağı olan Rihanna makyaj ve iç çamaşırı markasının ardından pijama markası çıkarttı! Oğullarıyla birlikte pijamaları tanıtan şarkıcı videonun her detayıyla birlikte goygoy malzemesi oldu.
Leon ve Siyah Kuğu gibi filmlerdeki başarılarıyla adından bahsettiren Oscarlı oyuncu Natalie Portman İstanbul'a geldi.
İngiliz şarkıcı Lilly Allen bir müzik platformunda 8 milyon takipçiye sahip olmasına rağmen ayaklarının fotoğrafını paylaşarak daha çok para kazanabildiğini itiraf etti.
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Ağustos ayında oğulları Jack Blues Bieber'ı kucağına alan Justin ve Hailey çiftinden Cadılar Bayramı'na özel aile pozu geldi.
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