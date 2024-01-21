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TikTok'ta Bu Haftanın Gündemi: Bu Hafta En Çok İzlenen ve Beğenilen Videolar

TikTok'ta Bu Haftanın Gündemi: Bu Hafta En Çok İzlenen ve Beğenilen Videolar

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 17:13

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TikTok gündeminden geri kalmamak için bu haftanın bazı viral videolarını sizin için derledik. İşte TikTok'ta bu hafta olanlar

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TikTok'ta bir kullanıcı hepimizi kıskançlıktan çatlatan o videoyu paylaştı.

Hepimizin izleyince duygulandığı o video. Tüm ayrıntılarıyla bizi o yıllara götürdü.

Uzaya giden ilk Türk vatandaşımızın ardından TikTok'ta birçok böyle video gördük. 👇

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TikTok'ta bir kullanıcı kedisiyle "kahve date"i anlarını paylaştı. Keşke orda olsak diyecek kadar güzel ortam.

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Videoya gelen bazı yorumlar👇

Videoya gelen bazı yorumlar👇

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Hepimiz yapıyoruz. Kimseyi kandırmayalım 😂😂

Hepimizin en az bir kere düşündüğü o soru 🤔

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Üniversitelerin final haftasıyla birlikte ders çalışmaktan kaçanları da izledik bu hafta 👇

Videoya gelen bazı yorumlar👇

Videoya gelen bazı yorumlar👇

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Yolda Alizade ile karşılaşan bir kullanıcı, Alizade ile burçlar hakkında komik bir konuşma yaşadı.

Alizade'nin 'kaynana' şakasının nedeni 👇

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