TikTok'ta Bu Haftanın Gündemi: Bu Hafta En Çok İzlenen ve Beğenilen Videolar

TikTok gündeminden geri kalmamak için bu haftanın bazı viral videolarını sizin için derledik. İşte TikTok'ta bu hafta olanlar
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TikTok'ta bir kullanıcı hepimizi kıskançlıktan çatlatan o videoyu paylaştı.
Hepimizin izleyince duygulandığı o video. Tüm ayrıntılarıyla bizi o yıllara götürdü.
Uzaya giden ilk Türk vatandaşımızın ardından TikTok'ta birçok böyle video gördük. 👇
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TikTok'ta bir kullanıcı kedisiyle "kahve date"i anlarını paylaştı. Keşke orda olsak diyecek kadar güzel ortam.
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Videoya gelen bazı yorumlar👇
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Hepimiz yapıyoruz. Kimseyi kandırmayalım 😂😂
Hepimizin en az bir kere düşündüğü o soru 🤔
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Üniversitelerin final haftasıyla birlikte ders çalışmaktan kaçanları da izledik bu hafta 👇
Videoya gelen bazı yorumlar👇
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Yolda Alizade ile karşılaşan bir kullanıcı, Alizade ile burçlar hakkında komik bir konuşma yaşadı.
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