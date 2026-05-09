Bu Hafta Sonu Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir Konserleri: 9-10 Mayıs Hafta Sonunun En İyi Konserleri!

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.05.2026 - 09:53

Hafta sonu planlarınızda müziğe yer açmaya hazır mısınız? Ankara’nın gri binalarını ısıtan sahne performanslarından İzmir’in deniz kokulu mekanlarına, Bursa'nın öğrenci ruhuyla harmanlanmış etkinliklerine kadar geniş bir rota hazırladık. Şehrin gürültüsünden kaçıp sevdiğiniz sanatçıların sesine kulak vermek için ihtiyacınız olan her şey bu listede. Peki, 9-10 Mayıs tarihlerinde hangi şehirde, hangi sahnede, kimleri dinleyeceğiz?

UYARI: Bilet fiyatlarını öğrenmek, rezervasyon yaptırmak ve etkinliğin güncelliğini teyit etmek için resmi bilet satış platformlarını kontrol etmenizi öneririz. Bu içerik reklam amaçlı değil, müzikseverler için hazırlanmış bir tavsiye listesidir.

Ankara'da Bu Hafta Sonu Hangi Konsere Gidilir?

Ankara'da Bu Hafta Sonu Hangi Ünlü Şarkıcılar Sahneye Çıkıyor?

  • Ayta Sözeri: 9 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Jolly Joker Ankara’da görkemli bir sahne şovu ve klasikleşmiş şarkılarla sahnede.

  • Elif Buse Doğan: 9 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de MEB Şura Salonu’nda güçlü vokaliyle unutulmaz bir gece vadediyor.

  • Sena Şener: 9 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de 6:45 KK Ankara’da büyüleyici sesi ve derin şarkılarıyla müzikseverleri ağırlıyor.

Ankara'da Bu Hafta Sonunun Rock Müzik Konserleri:

  • Milat: 10 Mayıs Pazar saat 21.00’de IF Performance Hall Ankara (Tunus) sahnesinde haftanın rock kapanışını yapıyor.

  • Ari Barokas: 10 Mayıs Pazar saat 22.00’de 6:45 KK Ankara'da, kendine has vokali ve solo albümünden şarkılarla derinlikli bir rock gecesi vadediyor.

  • Cin Seddi: 10 Mayıs Pazar saat 21.30’da Kulüp Müjgan'da, enerjik sahne performansı ve sevilen rock şarkılarıyla müzikseverlerle buluşuyor.

Ankara'da Bu Hafta Sonunun Alternatif / Indie Müzik Konserleri:

  • Terry Jorrys: 9 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Kulüp Müjgan’da alternatif sahnenin örneklerini sunuyor.

  • Straygaze & Mavi Arcak: 9 Mayıs Cumartesi saat 21.21’de Haymatlos Mekan’da dream-pop ve shoegaze rüzgarları estiriyor.

  • Kirli Çıkı: 10 Mayıs Pazar saat 20.00’de IF Performance Hall Tepe Prime’da haftayı noktalıyor.

Ankara'da Bu Hafta Sonunun Rap ve Hiphop Konserleri:

  • Mode XL: 9 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Holly Stone Performance Hall Ankara’da efsanevi sahne performansıyla hayranlarını bekliyor.

  • Murda: 10 Mayıs Pazar saat 20.00’de JW Marriott Ankara – Açıkhava Teras sahnesinde hit parçalarıyla rap dünyasını Ankara’ya taşıyor.

Ankara'da Bu Hafta Sonunun DJ Performansları ve Partileri:

  • Şeyma Ayaz ile Türkçe Pop Partisi: 9 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de IF Performance Hall Tepe Prime’da 90’lardan günümüze nostalji yaşatıyor.

  • Rav404 presents DNNS: 9 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Pixel’de elektronik müziğin sert ritimlerini sunuyor.

  • Nazar Sessions: 9 Mayıs Cumartesi saat 17.00’de Wyndham Ankara’da özel bir dans deneyimi vadediyor.

  • Yaza Merhaba Partisi: 9 Mayıs Cumartesi saat 18.00’de JW Marriott Ankara - Pool Garden’da sezonun açılışını büyük bir eğlenceyle yapıyor.

  • Qback / Sial b2b Sezer Arslan / Sunter: 9 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de JW Marriott Ankara - Açıkhava Teras’ta elektronik setlerle gecenin nabzını tutuyor.

Ankara'da Bu Hafta Sonunun Senfonik, Klasik ve Özel Projeleri:

  • Harry Potter ve Azkaban Tutsağı In Concert: 9 Mayıs Cumartesi saat 20.00’de Congresium Ankara’da büyüleyici müzikler canlı senfonik orkestra eşliğinde sergileniyor.

  • Tempi Felici Napoliten Orkestrası: 9 Mayıs Cumartesi saat 20.00’de Ve Sahne Panora Kulis Sanat Tiyatrosu’nda İtalyan ezgileriyle mest ediyor.

  • Spring Wonderland: 10 Mayıs Pazar saat 12.00 itibarıyla CerModern’de gün boyu sürecek bir bahar festivali başlıyor.

  • Ederlezi (Kibariye & Baba Zula): 10 Mayıs Pazar saat 14.00’de ODTÜ MD Vişnelik’te orkestra eşliğinde Roman ve saykodelik müziğin dev buluşması gerçekleşiyor.

  • Ceren Sagu: 10 Mayıs Pazar saat 20.30’da Büyük Ankara Kongre Merkezi’nde büyüleyici performansıyla sahnede.

  • Faun: 10 Mayıs Pazar saat 22.00’de Jolly Joker Ankara'da, büyüleyici pagan folk tınıları ve mistik atmosferiyle haftanın en sıra dışı performanslarından birine imza atıyor.

İzmir'de Bu Hafta Sonu Hangi Konsere Gidilir?

İzmir'de Bu Hafta Sonu Hangi Ünlü Şarkıcılar Sahneye Çıkıyor?

  • Mert Davran: 9 Mayıs Cumartesi saat 19.30’da North Pier's sahnesinde yemekli gala konseptiyle sahnede yer alıyor.

  • Kerimcan Durmaz: 9 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Hayal Kahvesi İzmir’de yüksek tempolu sahne şovuyla İzmirli hayranlarıyla buluşuyor.

  • Mahsun Kırmızıgül: 9 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Yeni Cabaret İzmir’de, uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir sahne performansına imza atıyor.

  • Coşkun Sabah: 9 Mayıs Cumartesi saat 20.30’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde, 'Aşığım Sana' konseptiyle İzmir’in Kadınları Korosu ve senfonik orkestra eşliğinde sahnede oluyor.

İzmir'de Bu Hafta Sonunun Rock ve Alternatif Müzik Konserleri:

  • TNK: 9 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Skaff PSM Alsancak’ta etkileyici sahne performansıyla hayranlarıyla buluşuyor.

  • Redd: 9 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de SoldOut Performance Hall’de rock müziğin enerjisini zirveye taşıyor.

  • Soft Analog: 10 Mayıs Pazar saat 22.00’de SoldOut Performance Hall’de yeni albüm lansmanını gerçekleştiriyor.

İzmir'de Bu Hafta Sonunun Halk Müziği ve Etnik Konserleri:

  • Olgaç Yurtsever & Hasan Karar: 9 Mayıs Cumartesi saat 20.00’de Bademler Sanat Köyü’nde ikili halk müziği konseriyle sahnede oluyor.

İzmir'de Bu Hafta Sonunun Rap ve Elektronik Müzik Performansları:

  • Lil Zey: 9 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Ooze Venue sahnesinde trap ve hip-hop tınılarıyla geceye damga vuruyor.

  • Cielo: 9 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Köşk Alsancak sahnesinde elektronik setleriyle haftayı noktalıyor.

İzmir'de Hafta Sonunun Partileri, Caz ve Özel Konseptleri:

  • Artico Hıdırellez Şenliği: 9 Mayıs Cumartesi saat 20.30’da Artico’da bahara merhaba partisiyle renkli anlar yaşatıyor.

Bursa'da Bu Hafta Sonu Hangi Konsere Gidilir?

Bursa'da Bu Hafta Sonunun Rock ve Alternatif Konserleri:

  • Kulüp Retro: 9 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Hayal Kahvesi Bursa’da, geçmişin unutulmaz şarkılarını kendine has tarzıyla yeniden yorumluyor.

Bursa'da Bu Hafta Sonunun Rap ve Elektronik Müzik Konserleri:

  • Organize: 10 Mayıs Pazar saat 19.00’da Hayal Kahvesi Bursa’da, rap dünyasındaki hit şarkılarıyla tempoyu yükseltiyor.

Bursa'da Hafta Sonunun Özel Partisi:

  • Happy Girls Night:10 Mayıs Pazar saat 21.30’da Holly Stone Performance Hall Bursa’da, kadınlara özel konsepti ve eğlenceli atmosferiyle haftaya renk katıyor.

Eskişehir'de Bu Hafta Sonu Hangi Konsere Gidilir?

Eskişehir'de Bu Hafta Sonu Hangi Ünlü Şarkıcılar Sahneye Çıkıyor?

  • Soner Arıca: 9 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde, 90'lardan günümüze en sevilen pop hitlerini Eskişehirliler için seslendiriyor.

  • Kalben: 9 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Eskişehir sahnesinde, 'Sadece' ve diğer zamansız şarkılarıyla haftayı duygusal bir finalle kapatıyor.

Eskişehir'de Hafta Sonunun Özel Etkinliği ve Partisi:

  • Bir Garip Adam ile Manifest Night (Quiz Night + After Party): 10 Mayıs Pazar saat 19.00’da Fakülte Performance Hall sahnesinde, önce zihinleri zorlayan bir quiz night, ardından sabahın ilk ışıklarına kadar sürecek eğlenceli bir after party ile haftayı noktalıyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
