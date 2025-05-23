Bu Genel Kültür Testinde Türkiye Ortalamasının Üstünde Olanlar Fulleyecek!

Kendine güveniyor musun? Hafızan güçlü, gündemi takip ediyorsun ve “Benim genel kültürüm sağlamdır” diyorsan bu test tam sana göre! Ama uyaralım: Sorular kolay gibi görünse de, Türkiye ortalamasını geçmek sandığın kadar basit olmayabilir.

Tarih, coğrafya, sanat, bilim ve popüler kültür… Hepsinden biraz var! Bu test, bilginin sınırlarını zorlayacak ve seni ortalamanın üzerine taşıyacak mı görelim bakalım!