Bu Genel Kültür Testinde Türkiye Ortalamasının Üstünde Olanlar Fulleyecek!
Kendine güveniyor musun? Hafızan güçlü, gündemi takip ediyorsun ve “Benim genel kültürüm sağlamdır” diyorsan bu test tam sana göre! Ama uyaralım: Sorular kolay gibi görünse de, Türkiye ortalamasını geçmek sandığın kadar basit olmayabilir.
Tarih, coğrafya, sanat, bilim ve popüler kültür… Hepsinden biraz var! Bu test, bilginin sınırlarını zorlayacak ve seni ortalamanın üzerine taşıyacak mı görelim bakalım!
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1. Aspirin yapımında kullanılan "salisilik asit" hangi bitkide bolca bulunur?
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2. Vücudun biyolojik saatini koruyup ritmini ayarlayan hormon hangisidir?
3. Türkçenin bilinen en eski sözlüğü hangisidir?
4. ABD bayrağında kaç yıldız bulunur?
5. Tabelalarda hangi soy gaz kullanılarak ışıklandırma yapılır?
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6. "Buğday, atmaca, çekirge, yılan" bir besin zinciri oluşturacak şekilde sıralanırsa hangisi zincirin sonunda yer alır?
7. Kaç tane asal sayı vardır?
8. Harezmi'nin 800 yılında bulduğu matematikte devrim kabul edilen matematiksel terim nedir?
9. Hangi antik kent, Pamukkale travertenlerinin hemen yanında kuruludur?
10. İlk yerli psikolojik roman hangisidir?
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11. Şiirlerinde "Muhibbi" mahlasını kullanan padişah kimdir?
12. Türk Dil Kurumu hangi yıl kurulmuştur?
13. Türkiye'nin ilk otomobili Devrim hangi cumhurbaşkanının talimatıyla üretilmiştir?
14. 24 Kasım 1928'de, Mustafa Kemal Atatürk'e verilen ünvan hangisidir?
15. Üniversitelerin ve resmi eğitim birimlerinin internet sitelerinde hangi uzantı kullanılır?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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