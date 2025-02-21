Bu Genel Kültür Testinde Beyninin Sınırlarını Zorlayanlar Başarılı Olacak!
Bu Genel Kültür Testinde Beyninin Sınırlarını Zorlayanlar Başarılı Olacak!
İşte karşınızda, genel kültür bilginizi sınamak ve sınırlarınızı zorlamak için hazırlanmış bir test! Bu testte başarılı olmak, sadece bilgi birikiminizi değil, aynı zamanda hızlı düşünme ve çözüm üretme yeteneklerinizi de sorgulayacak. Bu genel kültür testi, zekanızı ve bilgi dağarcığınızı sınamak için özenle hazırlandı. Farklı konulardan sorularla dolu bu test, size gerçek bir zeka ve bilgi maratonu sunuyor.
Bu Genel Kültür Testinde Beyninin Sınırlarını Zorlayanlar Başarılı Olacak
Haydiiiii!
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1. Cumhuriyet'in ilanından sonra ilk meclis başkanı kim seçilmiştir?
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2. Barometreyi bulan Torricelli açık hava basıncını ölçerken hangi sıvıyı kullanmıştır?
3. Atomlarının farklı sıralanmasından dolayı elementlerin değişik fiziksel özellikler göstermesine ne denir?
4. Güneş ışığının en fazla ulaştığı gezegen hangisidir?
5. Hangisi Roma askerlerine verilen isimdir?
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6. Leonardo Da Vinci, Michelangelo ve Dante gibi ünlü isimleriyle tanınan Avrupa şehri hangisidir?
7. Kutuplardan Ekvator'a doğru gidildikçe yer çekimi nasıl değişir?
8. Polonya'nın başkenti neresidir?
9. Hangi antlaşma TBMM'nin İkinci Dönemi'nde imzalanmıştır?
10. Kurtuluş Savaşı hangi tarihler arasında yaşanmıştır?
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11. Ay'ın aldığı şekiller yaklaşık olarak kaç günde bir değişir?
12. Hangisi yeryüzünde görülen bitki örtüsü çeşidi değildir?
13. Hangi ülke, en fazla Nobel Kimya Ödülü kazanan ülkedir?
14. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın sonunda imzalanan antlaşma hangisidir?
15. İlk yapay uydunun adı nedir?
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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