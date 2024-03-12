Bu Eski Temizlik Malzemelerinin Kaçının Adını Biliyorsun?

Teknolojinin ve modern alışkanlıkların değişmesi, şüphesiz temizlik esnasında kullandığımız malzemeler üzerinde de etkili oldu. Haliyle bir dönemin muhteşem malzemeleri yavaş yavaş unutulmaya yüz tuttu.

Bakalım siz bu ürünlerden kaçı hakkında bilgi sahibisiniz?