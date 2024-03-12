Bu Eski Temizlik Malzemelerinin Kaçının Adını Biliyorsun?
Bu Eski Temizlik Malzemelerinin Kaçının Adını Biliyorsun?
Teknolojinin ve modern alışkanlıkların değişmesi, şüphesiz temizlik esnasında kullandığımız malzemeler üzerinde de etkili oldu. Haliyle bir dönemin muhteşem malzemeleri yavaş yavaş unutulmaya yüz tuttu.
Bakalım siz bu ürünlerden kaçı hakkında bilgi sahibisiniz?
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1. Eskiden mutfaktaki yağ lekelerini çıkarmada en etkili malzeme hangisiydi?
2. Halıları tozdan ve kirden arındırmak için halıya serilerek beklenen doğal ürün bunlardan hangisi?
3. Eskiden sabun yapımında ve genel temizlikte leke çıkarıcı olarak kullanılan malzeme hangisi?
4. Peki çamaşır bunlardan hangisiyle yıkanırdı?
5. Bir dönemin cam temizliğinde en popüler malzemesi hangisi?
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6. Bir zamanlar her evde bulunan gümüşler neyle parlatılırdı?
7. Paslı objelerin temizliğinde ne kullanılırdı?
8. Peki banyo ve mutfak dezenfeksiyonunun olmazsa olmazı hangisiydi?
9. Silinen ahşap mobilyaların parlatılması için ne kullanılırdı?
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