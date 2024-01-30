Bu Eski Temizlik Aletlerinin Ne İşe Yaradığını Bilebilecek misin?
Bu Eski Temizlik Aletlerinin Ne İşe Yaradığını Bilebilecek misin?
Geçmişten günümüze temizlik aletleri çok değişikliğe uğradı. Görsen ne olduğunu anlayamacağın birçok temizlik aletini derledik. Bu temizlik aletlerini doğru bilebilecek misin birlikte bakalım...
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1. Kolay bir taneyle başlayalım... Bu uzun sopa ne işe yarıyor olabilir?
2. Bu biraz daha zor. Bu makine ne için kullanıyor olabilir sence? 🧐
3. Ortalama zorlukta bir soru gelsin şimdi de. Bu sence neye benziyor?
4. Yuvarlak bu alet ne için kullanılıyor bilebilecek misin? 🤨
5. Kolay bir soru daha. Bu temizlik aleti sizce ne için kullanılıyordu?
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6. Bu temizlik aletleri size neyi andırıyor diye sorsak... 🙋
7. Farklı bir yapısı olan bu ürün sence ne amaçla kullanılıyor olabilir?
8. Son sorumuz bu olsun... Sence bu yuvarlak alet zamanında neyi temizlemek için kullanılmış?
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