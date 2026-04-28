Bu Doğru/Yanlış Testine Göre Metal Müzikte Hangi Seviyedesin?

İrem Coşkun - Onedio Üyesi
28.04.2026 - 22:01

Metal dinlemek başka, metal müziğe hakim olmak başka! Türler, gruplar, albümler, sahneler… Hepsi birbirine giriyorsa bu test seni biraz zorlayacak. Ama “Ben bu işin içindeyim!” diyorsan, bakalım gerçekten öyle mi? Hazırsan başlayalım! 👇

1. Sepultura grubunun Roots albümü groove/nu metal etkileri taşır.

2. Amon Amarth grubu black metal türünde müzik yapar.

3. Mayhem, Norveç black metal sahnesinin öncülerinden biridir.

4. Slayer grubunun "Reign in Blood" albümü groove metal türündedir.

5. Nightwish, symphonic metal türünün en bilinen temsilcilerinden biridir.

6. Pantera grubunun Cowboys from Hell albümü groove metal’in önemli örneklerinden biridir.

7. Gojira grubunun “Flying Whales” şarkısı The Way of All Flesh albümünde yer alır.

8. Burzum, tek kişilik bir müzik projesidir.

9. Darkthrone grubunun "Transilvanian Hunger" albümü death metal türündedir.

10. Death grubu, death metal türünün öncülerinden biri olarak kabul edilir.

Sen henüz başlangıç seviyesindesin...

Sen metal dinliyorsun ama olay biraz yüzeyde kalmış. Ya metal dinlemeye yeni başlamışsın ya da tam metalci olamamışsın. Türler, gruplar, albümler birbirine girmiş durumda. Büyük ihtimalle sevdiğin birkaç şarkı ve grup var ve onların dışına pek çıkmıyorsun. Bu yüzden genel bilgiler zayıf kalmış. Ama bu kötü bir şey değil, sadece başlangıç seviyesi. Biraz daha merak edip keşfetmeye başlarsan hızlı gelişirsin.

Giriş seviyesinin biraz üstündesin.

Sen bu işin tamamen dışında değilsin. Hatta bazı şeyleri gerçekten biliyorsun. Ama bilgiler dağınık ve bazı kritik noktaları kaçırıyorsun. Bu yüzden bazen doğru, bazen yanlış gidiyorsun. Şu an biraz ara bir seviyedesin ama gelişmek için çok iyi bir noktadasın. Biraz daha derine girersen hızla toparlarsın. Unutma, metalci olmak için yalnızca dinlemek yetmez, o dünyaya tamamen dahil olman lazım!

En üst seviyeye ulaşmak üzeresin!

Sen bu işi ciddiye alıyorsun, bu çok net. Türleri biliyorsun, grupları tanıyorsun ve detaylara da hakimsin. Ama hala ufak tefek açıkların var ve bu testte onlar ortaya çıktı. Belli ki hala gelişime açıksın. Bu seviyeden sonra iş tamamen ne kadar derine indiğinle ilgili. Sonuçta metal müzik dünyası da yerinde saymıyor, yenilikleri takip etmek zor olabilir ama gerçek metalciysen bu seni asla zorlamaz!

Sen artık en üst seviyedesin!

Sen artık dinleyici falan değilsin, direkt bu işin içindesin. Türleri, sahneleri, albümleri biliyorsun ve farkları net şekilde ayırt ediyorsun. Tüm yenilikleri takip ediyor ve dinlediğin çoğu şeyi analiz ediyorsun. Metal müzik dünyasına fazlasıyla hakimsin ve bu konuda ders verecek seviyeye gelmişsin! Buraya gelmek emek ister ve sende o emek var. Tebrikler! 👏

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
