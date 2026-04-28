Bir Şarkıcı Seç, Sana Onunla İlgili Bir Sır Verelim!

etiket Bir Şarkıcı Seç, Sana Onunla İlgili Bir Sır Verelim!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
28.04.2026 - 16:01

Herkesin olduğu gibi şarkıcıların da bir sırrı var! Sahnede belli etmeseler de geçmişlerine baktığımızda farklı şeylerle karşılaşıyoruz.

Müziklerinin sırrını bilmiyoruz ama hayatlarına dair onların da bir sırrı var!

Kimin sırrını öğrenmek istersin?

Türkiye'de "Barış" ismini taşıyan ilk kişi olduğunu biliyor muydun?

Türkiye'de "Barış" ismini taşıyan ilk kişi olduğunu biliyor muydun?

Ailesi o doğduğunda 2. Dünya Savaşı'nın bitişini kutlamak için bu ismi vermiş. Yani o sadece bir rock efsanesi veya televizyon figürü değil, kelimenin tam anlamıyla yürüyen bir barış elçisi olarak doğmuş. İsminin hakkını da sonuna kadar verdi zaten.

Kızılay sokaklarında bağlama çalarak geçimini sağlıyordu!

Kızılay sokaklarında bağlama çalarak geçimini sağlıyordu!

Sahnede yeri göğü inletmeden önce, Ankara TED Koleji'nde tam burslu okuyan bir öğrenciydi. Sonra akademik hayatı bırakıp Kızılay sokaklarında bağlama çalarak harçlığını çıkarmaya başladı. O sokaklardan Berlin'e uzanan yol sandığından daha inişli çıkışlı ve radikal kararlarla dolu.

Santral memuresi olduğunu biliyor muydun? Artık biliyorsun!

Santral memuresi olduğunu biliyor muydun? Artık biliyorsun!

O efsanevi şarkıları yazıp bütün ülkeyi depresyona sokmadan önce, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde okuduğunu, hatta bir dönem santral memuresi olarak çalıştığını biliyor muydun? İyi ki tarım uzmanı olmaktan vazgeçip o telefon fişlerini çekmiş. Yoksa onca ayrılık acısını kendi başımıza nasıl atlatırdık?

"Kıl Oldum Abi" ile ünlendi. Nasıl mı?

"Kıl Oldum Abi" ile ünlendi. Nasıl mı?

Tarkan ilk kasetini çıkarmadan hemen önce her şeyden vazgeçip Almanya'ya temelli dönmek üzereydi. Plak şirketleriyle anlaşamamış, umudunu kesmişti. Tam bileti cebindeyken İMÇ'de Mehmet Söğütoğlu ile tanıştı ve 'Kıl Oldum Abi' patladı. Yani o uçak biletinin iptal edilmesi, bütün ülkenin pop müzik tarihini değiştirdi.

Düşük bütçeli klibiyle ünlü oldu! Hemen anlatalım. 👇

Düşük bütçeli klibiyle ünlü oldu! Hemen anlatalım. 👇

90'ların ortasında o meşhur klipte koşarak hayatımıza girmesinin sebebi ortada devasa bir sanatsal vizyon olması değildi. Tamamen parasızlıktı. Klip çekecek bütçe, düzgün bir set ve kostüm olmayınca yönetmen Umur Turagay 'Sen sadece koş, gerisini hallederiz' dedi. Türk popunun en ikonik anlarından biri resmen yokluktan çıktı.

Nirvana ve Pearl Jam'den yerinde esinlenmiş!

Nirvana ve Pearl Jam'den yerinde esinlenmiş!

Kaan Tangöze'nin o melankolik, umursamaz tavrının ve Duman'ın o 'kirli' sound'unun nereden geldiğini merak ettin mi? Kendisi 90'larda ekonomi okumak için Amerika'ya, tam da Nirvana ve Pearl Jam'in dünyayı salladığı dönemde Seattle'a gitti. Oradaki grunge kültürünü ciğerlerine kadar çekip Türkiye'ye döndü. Yani o 'aman be' tavrı aslında bayağı yerinde incelenmiş bir altyapıya sahip.

Trash metal ile müzik dünyasına adım atmışlardı!

Trash metal ile müzik dünyasına adım atmışlardı!

Bugün ska ve punk rock deyince akla gelen ilk isimler ama Gökhan ve Hakan kardeşlerin 1993'te çıkardığı ilk albümleri 'One Last Breath'in katıksız bir thrash metal albümü olduğunu biliyor muydun? Bayağı sert distortion gitarlar, karanlık İngilizce sözler falan... Ska'nın o kıpır kıpır tarafına geçmeden önce yeraltında epey sert takılmışlar.

Kendisi Fars Dili ve Edebiyatı mezunu!

Kendisi Fars Dili ve Edebiyatı mezunu!

Türkçe rap'in en kelime oyunlu, en ağır ve edebi sözlerini yazması sence tesadüf mü? Sagopa Kajmer, İstanbul Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı mezunu. Şarkılarında duyduğun o ağdalı tamlamalar, Divan edebiyatı esintili şarkılar ve ağır felsefe tamamen bu akademik temelden besleniyor. Resmen edebiyat parçalıyor!

Profesyonel bir paraşütçü!

Profesyonel bir paraşütçü!

Sahnede yarattığı o agresif imajı, gotik tarzı ve ağır makyajları bir kenara bırakalım. Hayko Cepkin aslında profesyonel bir paraşütçü ve serbest düşüş eğitmeni. Hatta sırf bu tutkusu yüzünden gidip kendi havacılık tesisini bile kurdu. Yani sahnede bağırırken mecazi anlamda, özel hayatında ise harbi harbi göklerde uçuyor.

Soyadı "Levent" değil...

Soyadı "Levent" değil...

Yıllardır konserlerde bas bas bağıran, son yıllarda da her kriz anında Hızır gibi yetişen Haluk Levent’in gerçek soyadının 'Levent' değil, 'Acil' olduğunu biliyor muydun? Adamın soyadı bile yıllar sonra kuracağı Ahbap derneğinin misyonuna uygun. Sahnede 'Haluk Acil' ismiyle çıksaydı belki biraz garip dururdu ama şu anki hayat tarzına cuk oturuyor!

