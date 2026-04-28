Seçtiğin Tarot Kartına Göre Evrenin Sana Vermek İstediği Mesaj!

Evren sana açık bir şey söylüyor: Kendini sürekli ikinci plana atıyorsun. Başkalarının ihtiyaçları, beklentileri ya da korkuların yüzünden kendi isteklerini erteliyorsun. Bu durum kısa vadede “uyum” gibi görünse de uzun vadede seni içten içe tüketiyor. İçinde yapmak isteyip de sürekli ertelediğin şeyler var. Ve bunlar zamanla bir yük haline gelmiş olabilir. Belki de artık “doğru zaman” diye bir şey olmadığını kabul etme vakti gelmiştir. Bu mesaj bir uyarı: Hayat seni beklemiyor. Kendin için bir adım atmazsan, aynı döngü içinde kalmaya devam edeceksin.