Bu Doğal Güzelliklerin Hangi Şehrimizde Olduğunu Bulabilecek misin?
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Türkiye’nin dört bir yanında keşfedilmeyi bekleyen öyle güzellikler var ki, bazılarını görünce “Burası gerçekten bizim ülkemizde mi?” demeden edemiyoruz. Şelalelerden gizli koylara, eşsiz manzaralardan doğanın sakladığı harikalara kadar pek çok yer kendi hikâyesini taşıyor. Bakalım bu doğal güzelliklerin hangi şehrimize ait olduğunu ne kadar iyi biliyorsun?
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1. Beyaz cennet olarak bilinen ve suyunun şifalı olduğuna inanılan Pamukkale Travertenleri hangi ilimizde?
2. Türkiye'nin "Maldivler"i olarak anılan, bembeyaz kumu ve masmavi suyuyla büyüleyen Salda Gölü nerede?
3. Masmavi denizi ve eşsiz kumsalıyla ünlü, kireç taşı yapısıyla bilinen Ölüdeniz hangi ilimizde?
4. Kapadokya bölgesinde yer alan, kayalara oyulmuş evleri ve devasa kanyonuyla ünlü Ihlara Vadisi hangi ilimizde?
5. Kilometrelerce uzanan muhteşem kumsalı ve caretta carettalarıyla bilinen İztuzu Plajı hangi ilimizde?
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6. Karadeniz'in simgelerinden biri olan, etrafı yemyeşil dağlarla çevrili Uzungöl hangi şehrimizde?
7. Üzerindeki devasa tanrı heykelleriyle UNESCO listesinde yer alan Nemrut Dağı hangi ilimiz sınırlarında?
8. Düden ve Göksu gibi şelaleleriyle bilinen, doğa harikası Düden Şelalesi hangi Akdeniz şehrimizde?
9. Çoruh Nehri'nin kollarında yer alan ve görkemli duruşuyla Tortum Şelalesi hangi şehrimizde?
10. Büyük Menderes Deltası'nın denizle buluştuğu, eşsiz doğa parkı Dilek Yarımadası hangi ilimizde?
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İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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