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Bu Doğal Güzelliklerin Hangi Şehrimizde Olduğunu Bulabilecek misin?

Bu Doğal Güzelliklerin Hangi Şehrimizde Olduğunu Bulabilecek misin?

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Editörü
16.10.2026 - 18:01
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Türkiye’nin dört bir yanında keşfedilmeyi bekleyen öyle güzellikler var ki, bazılarını görünce “Burası gerçekten bizim ülkemizde mi?” demeden edemiyoruz. Şelalelerden gizli koylara, eşsiz manzaralardan doğanın sakladığı harikalara kadar pek çok yer kendi hikâyesini taşıyor. Bakalım bu doğal güzelliklerin hangi şehrimize ait olduğunu ne kadar iyi biliyorsun?

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1. Beyaz cennet olarak bilinen ve suyunun şifalı olduğuna inanılan Pamukkale Travertenleri hangi ilimizde?

1. Beyaz cennet olarak bilinen ve suyunun şifalı olduğuna inanılan Pamukkale Travertenleri hangi ilimizde?

2. Türkiye'nin "Maldivler"i olarak anılan, bembeyaz kumu ve masmavi suyuyla büyüleyen Salda Gölü nerede?

2. Türkiye'nin "Maldivler"i olarak anılan, bembeyaz kumu ve masmavi suyuyla büyüleyen Salda Gölü nerede?

3. Masmavi denizi ve eşsiz kumsalıyla ünlü, kireç taşı yapısıyla bilinen Ölüdeniz hangi ilimizde?

3. Masmavi denizi ve eşsiz kumsalıyla ünlü, kireç taşı yapısıyla bilinen Ölüdeniz hangi ilimizde?

4. Kapadokya bölgesinde yer alan, kayalara oyulmuş evleri ve devasa kanyonuyla ünlü Ihlara Vadisi hangi ilimizde?

4. Kapadokya bölgesinde yer alan, kayalara oyulmuş evleri ve devasa kanyonuyla ünlü Ihlara Vadisi hangi ilimizde?

5. Kilometrelerce uzanan muhteşem kumsalı ve caretta carettalarıyla bilinen İztuzu Plajı hangi ilimizde?

5. Kilometrelerce uzanan muhteşem kumsalı ve caretta carettalarıyla bilinen İztuzu Plajı hangi ilimizde?
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6. Karadeniz'in simgelerinden biri olan, etrafı yemyeşil dağlarla çevrili Uzungöl hangi şehrimizde?

6. Karadeniz'in simgelerinden biri olan, etrafı yemyeşil dağlarla çevrili Uzungöl hangi şehrimizde?

7. Üzerindeki devasa tanrı heykelleriyle UNESCO listesinde yer alan Nemrut Dağı hangi ilimiz sınırlarında?

7. Üzerindeki devasa tanrı heykelleriyle UNESCO listesinde yer alan Nemrut Dağı hangi ilimiz sınırlarında?

8. Düden ve Göksu gibi şelaleleriyle bilinen, doğa harikası Düden Şelalesi hangi Akdeniz şehrimizde?

8. Düden ve Göksu gibi şelaleleriyle bilinen, doğa harikası Düden Şelalesi hangi Akdeniz şehrimizde?

9. Çoruh Nehri'nin kollarında yer alan ve görkemli duruşuyla Tortum Şelalesi hangi şehrimizde?

9. Çoruh Nehri'nin kollarında yer alan ve görkemli duruşuyla Tortum Şelalesi hangi şehrimizde?

10. Büyük Menderes Deltası'nın denizle buluştuğu, eşsiz doğa parkı Dilek Yarımadası hangi ilimizde?

10. Büyük Menderes Deltası'nın denizle buluştuğu, eşsiz doğa parkı Dilek Yarımadası hangi ilimizde?

Doğayla yeniden bağ kurmaya hazır bir kentli!

Şehir hayatının yoğun temposunda doğadan biraz uzak kalmış olabilirsin ama bu durum, şehirlerimizi daha yaşanabilir kılmak için harika bir başlangıç noktası! Betonlaşma ve fosil yakıtlar kentlerimizde 'Isı Adaları' oluşturup sıcaklıkları artırsa da, çözüm tamamen bizim elimizde. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre, ısı stresine bağlı işgücü kayıpları 1995'te 35 milyon kişiyken, 2030'da iyimser senaryoda bile 80 milyon kişiye ulaşacak gibi görünse de, bu durum bize iklim adaleti çerçevesinde daha adil çalışma alanları yaratma fırsatı sunuyor. 

Enerji verimliliği yüksek, yeşil çatılı, yalıtımlı, güneş panelli ve ısı pompalı iklime dirençli yapılar inşa ederek şehirlerimizi serinletebiliriz. Sanayide düşük karbonlu çelik ve çimento üretimine geçerek binalarımızı geleceğe hazırlayabilir, hepimiz için daha sağlıklı yaşam alanları kurabiliriz.

Doğanın kalbini hisseden sevgi dolu bir gezgin!

Doğayı seviyorsun ama bu güzelliklerin ani hava olayları (sel, hortum, dolu) yüzünden büyük tehdit altında olduğunu fark etmelisin. Artan sıcak hava dalgaları sadece insanları bunaltmıyor; orman yangınlarına karşı önleyici ve acil müdahale mekanizmalarının devamlı güncellenmesini zorunlu kılıyor. Küresel afetlerin faturası her geçen yıl ağırlaşıyor: 2025 yılındaki küresel afetlerin faturası tam 260 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Büyük kayıplar karşısında sigorta sektörü gibi can damarlarımız daha dirençli finansal modeller geliştiriyor. Doğayı severek, koruyarak ve sürdürülebilir adımları destekleyerek bu güzel cennetlerin ömrüne ömür katabiliriz.

Gezegenin koruyucusu!

Muhteşem bir sonuç! Türkiye'nin her bir köşesini ezbere biliyorsun ve bu coğrafyaya olan bağın hayranlık uyandırıcı. Bildiğin ve sevdiğin o Salda Gölü, Pamukkale veya Karadeniz yaylaları fosil yakıtların tetiklediği iklim krizi nedeniyle hassas bir dönemden geçiyor. Bu doğal alanların ve ev sahipliği yaptıkları biyolojik çeşitliliğin korunması için gezegenin ısınmasının durması gerekiyor. Sıcaklık artışının durması için de fosil yakıtlardan vazgeçilmeli.

Senin gibi bilinçli insanlar sayesinde fosil yakıtları geride bırakıp temiz enerjiye geçtikçe, bu ani hava olaylarını azaltacak ve bu eşsiz güzellikleri gelecek nesillere gururla miras bırakacağız.

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Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Editörü
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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