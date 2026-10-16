Bu Doğal Güzelliklerin Hangi Şehrimizde Olduğunu Bulabilecek misin?

Şehir hayatının yoğun temposunda doğadan biraz uzak kalmış olabilirsin ama bu durum, şehirlerimizi daha yaşanabilir kılmak için harika bir başlangıç noktası! Betonlaşma ve fosil yakıtlar kentlerimizde 'Isı Adaları' oluşturup sıcaklıkları artırsa da, çözüm tamamen bizim elimizde. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre, ısı stresine bağlı işgücü kayıpları 1995'te 35 milyon kişiyken, 2030'da iyimser senaryoda bile 80 milyon kişiye ulaşacak gibi görünse de, bu durum bize iklim adaleti çerçevesinde daha adil çalışma alanları yaratma fırsatı sunuyor.

Enerji verimliliği yüksek, yeşil çatılı, yalıtımlı, güneş panelli ve ısı pompalı iklime dirençli yapılar inşa ederek şehirlerimizi serinletebiliriz. Sanayide düşük karbonlu çelik ve çimento üretimine geçerek binalarımızı geleceğe hazırlayabilir, hepimiz için daha sağlıklı yaşam alanları kurabiliriz.