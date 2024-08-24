Bu Cümleleri Daha Önceden Duyduysan Çok Zorbalanmışsın Demektir!
Bu Cümleleri Daha Önceden Duyduysan Çok Zorbalanmışsın Demektir!
Bu cümlelerden kaçını duyduysan çok zorbalanmışsın demektir!
Haydiiiii!
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Sen bu cümlelerden hangilerini daha çok duydun?
Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
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Sen zorbalığa maruz kalmamışsın!
Sen çok kez zorbalığa maruz kalmışsın!
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