Bu Cümleleri Daha Önceden Duyduysan Çok Zorbalanmışsın Demektir!

Sen birçok kez zorbalığa maruz kalmışsın. Farklı ortamlarda ve çeşitli durumlarda, kendini sık sık haksız yere hedef almış bulmuş olabilirsin. Bu zorbalık, hem fiziksel hem de duygusal olabilir ve seni derinden etkileyebilir. Belki de arkadaş çevrende, okulda veya iş yerinde bu tür olumsuz davranışlarla karşılaşmışsındır. Ya da belki de sosyal medyada veya başka çevrelerde kendini yalnız ve güçsüz hissettiren durumlarla yüzleşmişsindir. Bu deneyimler seni zorlayabilir ve özgüvenini etkileyebilir. Ancak yaşadıklarını anlamak ve bu durumlarla başa çıkmak için gereken desteği almak, iyileşme yolunda önemli bir adımdır. Unutma, yaşadıkların seni tanımlar, ama seni güçlü kılan ve daha iyi bir geleceğe yönlendiren bir süreç olarak da değerlendirebiliriz.