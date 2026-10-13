article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bu Böyle, Uçurum ve Nicesi… Soner Sarıkabadayı’nın Yazdığına Şaşıracağınız 9 Şarkı

etiket Bu Böyle, Uçurum ve Nicesi… Soner Sarıkabadayı’nın Yazdığına Şaşıracağınız 9 Şarkı

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
13.10.2026 - 14:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Soner Sarıkabadayı'nın sadece kendi söylediği şarkıları yok. Hepimizin çok severek dinlediği ve söylediği şarkıların birçoğunu Soner Sarıkabadayı yazmış. Neler bu şarkılar?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Bu Böyle

Sertab Erener'in seslendirdiği Bu Böyle şarkısı aslında Soner Sarıkabadayı'nın şarkısı. En sevilen Sertab şarkılarından biri olan Bu Böyle şarkısının hem sözü hem müziği Sarıkabadayı'nın.

2. Uçurum

Uçurum şarkısı Murat Boz'un en sevilenleri arasında. Bu kadar sevilmesine şaşmamak gerek. Çünkü bu şarkı da Soner Sarıkabadayı şarkısı.

Soner Sarıkabadayı konserinde bu şarkıları canlı dinlemeye ne dersin?

Soner Sarıkabadayı konserinde bu şarkıları canlı dinlemeye ne dersin?

Soner Sarıkabadayı'nın yazdığı ve seslendirdiği birçok şarkıyı onunla beraber söylemek için bu etkinlik kaçmaz. En sevilen şarkıları bağıra çağıra konserde söylemek için bu etkinliğin detaylarına bakabilirsin.

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

3. Kasaba

Kasaba şarkısını duyunca hepimizin aklına hemen Murat Dalkılıç geliyor. Ama aslında bu şarkının da söz ve müziği Soner Sarıkabadayı'ya ait. Murat Dalkılıç'ın kariyerinde önemli bir yeri olan şarkının arkasındaki isim yine Sarıkabadayı yani!

4. Her Şeyi Yak

2009 yılında çıkan şarkıyı Murat Boz'un sesinden dinlemeye alıştık. Ama bu şarkı da Soner Sarıkabadayı'nın sözünü ve müziğini yaptığı bir şarkı. Tüm Soner Sarıkabadayı şarkıları gibi bu şarkı da çok sevilenler arasında.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

5. Mantık Evliliği

Demet Akalın'ın söylediği Mantık Evliliği şarkısı tam onun tarzı bir şarkı. O yüzden bu şarkıyı Soner Sarıkabadayı'nın yazdığını duyduğunda şaşırabilirsin. 2006 yılında yayınlanan şarkı kısa sürede Akalın'ın hitlerinden biri olmayı başardı.

6. Açık Adres

Sertab Erener'in Soner Sarıkabadayı tarafından yazılan bir başka şarkısı da Açık Adres. Sertab Erener'in sesinden dinlemeye alışık olduğumuz şarkının sözü ve müziği Soner Sarıkabadayı'ya ait. Nakaratını hepimizin ezbere bildiği parça, severek söylenen şarkılardan.

7. Sallana Sallana

Tam bir Murat Boz şarkısı diyebileceğimiz Sallana Sallana şarkısı da Soner Sarıkabadayı'ya ait. Murat Boz ile Soner Sarıkabadayı anlaşılan birlikte muazzam işlere imza atmışlar!

8. Anladın Sen Onu

Soner Sarıkabadayı, Sibel Can'ın seslendirdiği Anladın Sen Onu şarkısının da söz ve müziğini yapan kişi. Farklı türlerde şarkıların söz ve müziğini yapan Sarıkabadayı, Sibel Can'a tam ona uygun bu şarkıyı vermekle çok iyi yapmış bizce!

9. İki Medeni İnsan

Listenin sonunda yine Murat Boz'a verilen İki Medeni İnsan parçası var. Ama bu parçanın farkı Murat Boz ve Soner Sarıkabdayı'nın birlikte seslendirmesi. Beraber söyledikleri parça iki şarkıcının da en iyileri arasında yer alıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın