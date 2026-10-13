Bu Böyle, Uçurum ve Nicesi… Soner Sarıkabadayı’nın Yazdığına Şaşıracağınız 9 Şarkı

2009 yılında çıkan şarkıyı Murat Boz'un sesinden dinlemeye alıştık. Ama bu şarkı da Soner Sarıkabadayı'nın sözünü ve müziğini yaptığı bir şarkı. Tüm Soner Sarıkabadayı şarkıları gibi bu şarkı da çok sevilenler arasında.