Bu Böyle, Uçurum ve Nicesi… Soner Sarıkabadayı’nın Yazdığına Şaşıracağınız 9 Şarkı
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Soner Sarıkabadayı'nın sadece kendi söylediği şarkıları yok. Hepimizin çok severek dinlediği ve söylediği şarkıların birçoğunu Soner Sarıkabadayı yazmış. Neler bu şarkılar?
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1. Bu Böyle
2. Uçurum
Soner Sarıkabadayı konserinde bu şarkıları canlı dinlemeye ne dersin?
3. Kasaba
4. Her Şeyi Yak
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5. Mantık Evliliği
6. Açık Adres
7. Sallana Sallana
8. Anladın Sen Onu
9. İki Medeni İnsan
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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