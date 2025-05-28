onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Brüksel'den Paris'e: Ferdi ile Cazın Büyüsüne Kapılıyoruz

etiket Brüksel'den Paris'e: Ferdi ile Cazın Büyüsüne Kapılıyoruz

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
28.05.2025 - 23:35

Gözlerinizi kapatın. Arka planda saksafonun buğulu sesi, hafif bir melankoliyle karışıyor şehre. Kim mi bu sesi taşıyan? Tabii ki Ferdi! Hem Brüksel’in serin sabahlarından hem Paris’in geceye karışan caz kulüplerinden geçen, sesiyle mekanı değil aynı zamanda ruhu aydınlatan bir adamdan bahsediyoruz. Caz müziğine hayatını adamış ama hayatını sıradan yaşamamış biri o. Gelin Ferdi’yi biraz daha yakından tanıyalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TAKE 01

5h34

VINTIMILLE

Beach Wear

Love Amour

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

In My Mind

WE HAD BLUE EYES

Val Duchesse

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Lisa Campton
Lisa Campton
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın