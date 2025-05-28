Brüksel'den Paris'e: Ferdi ile Cazın Büyüsüne Kapılıyoruz

Gözlerinizi kapatın. Arka planda saksafonun buğulu sesi, hafif bir melankoliyle karışıyor şehre. Kim mi bu sesi taşıyan? Tabii ki Ferdi! Hem Brüksel’in serin sabahlarından hem Paris’in geceye karışan caz kulüplerinden geçen, sesiyle mekanı değil aynı zamanda ruhu aydınlatan bir adamdan bahsediyoruz. Caz müziğine hayatını adamış ama hayatını sıradan yaşamamış biri o. Gelin Ferdi’yi biraz daha yakından tanıyalım!