Bright Osayi-Samuel'den Transfer İddialarına Cevap Veren Paylaşım: Sarı-Lacivert Kalpli Story Attı!
Bright Osayi-Samuel'den Transfer İddialarına Cevap Veren Paylaşım: Sarı-Lacivert Kalpli Story Attı!
Fenerbahçe'de son dönemlerde transfer iddialarıyla gündeme gelen Bright Osayi-Samuel, Instagram hesabından bir story paylaştı. Bu paylaşım, sosyal medyada kısa sürede çok konuşulanlar arasında yerini aldı.
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Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Osayi-Samuel bir türlü gündemden düşmüyor. Sözleşme görüşmeleri adeta yılan hikayesine dönen Osayi'nin adı bugüne kadar birden fazla kulüple anıldı.
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Nijeryalı futbolcunun yıllık 2.5 milyon Euro maaş istemesi, sözleşme uzatma görüşmelerini çıkmaza sokan ana sebep olarak gösteriliyor.
Osayi ile ilgili son zamanlarda en çok ses getiren konulardan biri de Galatasaray iddiasıydı. İddialara göre, Batshuayi'den sonra Fenerbahçe'den bir futbolcuyu daha bonservissiz bir şekilde kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Osayi ile ilgileniyor.
Bu transfer iddiaları gündeme bomba gibi düşmüşken Osayi, Instagram hesabından ''sus işareti yapan yüz'' ve sarı-lacivert kalp emojisi paylaştı.
İşte, Osayi'nin paylaşımı 👇
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Bu paylaşım kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi 👇
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