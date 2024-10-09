Beşiktaş, X Hesabından Serhat Ulueren'i Hedef Alan Bir Açıklama Yayınladı: ''Şiddetle Kınıyoruz!''

Son dönemlerde alınan kötü sonuçların ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, eleştirilerin odağındaki isim olmuştu. Yorumcu ve sunucu Serhat Ulueren'in, bir programda van Bronckhorst ile ilgili yorum yaparken kullandığı ifadeler tepki çekmişti. Bunun üzerine Beşiktaş, kulübün resmi X hesabından bir açıklama metni yayınladı.