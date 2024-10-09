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Beşiktaş, X Hesabından Serhat Ulueren'i Hedef Alan Bir Açıklama Yayınladı: ''Şiddetle Kınıyoruz!''

Beşiktaş, X Hesabından Serhat Ulueren'i Hedef Alan Bir Açıklama Yayınladı: ''Şiddetle Kınıyoruz!''

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
09.10.2024 - 21:48

Son dönemlerde alınan kötü sonuçların ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, eleştirilerin odağındaki isim olmuştu. Yorumcu ve sunucu Serhat Ulueren'in, bir programda van Bronckhorst ile ilgili yorum yaparken kullandığı ifadeler tepki çekmişti. Bunun üzerine Beşiktaş, kulübün resmi X hesabından bir açıklama metni yayınladı.

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Geçtiğimiz günlerde Serhat Ulueren, Hollandalı teknik adam hakkında çok ağır ifadeler kullanmış ve sosyal medyada taraftarların ciddi tepkisiyle karşılaşmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Serhat Ulueren, Hollandalı teknik adam hakkında çok ağır ifadeler kullanmış ve sosyal medyada taraftarların ciddi tepkisiyle karşılaşmıştı.

Ulueren, Beşiktaş'ın teknik patronundan bahsederken ''Vasıfsız, beş para etmeyecek bir adam'' tabirlerini kullanmıştı.

Ulueren, Beşiktaş'ın teknik patronundan bahsederken ''Vasıfsız, beş para etmeyecek bir adam'' tabirlerini kullanmıştı.

Ulueren'in van Bronckhorst ile ilgili o söylemlerini hatırlayalım 👇

Bu sözler üzerine Beşiktaş, resmi X hesabından bir açıklama yayınlayarak, Serhat Ulueren'i şiddetle kınadı. Ayrıca kulübün, hukuki ve cezai süreci başlatacağını da duyurdu.

Beşiktaş taraftarı da bu paylaşıma sessiz kalmadı 👇

Beşiktaş taraftarı da bu paylaşıma sessiz kalmadı 👇
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