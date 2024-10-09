Beşiktaş, X Hesabından Serhat Ulueren'i Hedef Alan Bir Açıklama Yayınladı: ''Şiddetle Kınıyoruz!''
Beşiktaş, X Hesabından Serhat Ulueren'i Hedef Alan Bir Açıklama Yayınladı: ''Şiddetle Kınıyoruz!''
Son dönemlerde alınan kötü sonuçların ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, eleştirilerin odağındaki isim olmuştu. Yorumcu ve sunucu Serhat Ulueren'in, bir programda van Bronckhorst ile ilgili yorum yaparken kullandığı ifadeler tepki çekmişti. Bunun üzerine Beşiktaş, kulübün resmi X hesabından bir açıklama metni yayınladı.
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Geçtiğimiz günlerde Serhat Ulueren, Hollandalı teknik adam hakkında çok ağır ifadeler kullanmış ve sosyal medyada taraftarların ciddi tepkisiyle karşılaşmıştı.
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Ulueren, Beşiktaş'ın teknik patronundan bahsederken ''Vasıfsız, beş para etmeyecek bir adam'' tabirlerini kullanmıştı.
Beşiktaş taraftarı da bu paylaşıma sessiz kalmadı 👇
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