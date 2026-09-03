Boşanma Aşamasındaki Yasak Aşk İddiaları Gündem Olmuştu: Deniz Bağdaş, Aksel Gürel ile Evlendi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Komedyen Özgür Turhan ve komedyen Deniz Bağdaş çifti sahnelerinin yanı sıra boşanma süreçleriyle gündem oldular. Başlangıçta ayrılığın nedeni hakkında ayrıntılı açıklama yapmayan ikili, aylar sonra sosyal medyada karşılıklı açıklamalarla gündeme geldi. Art arda gelen iddialarda şiddet ve aldatmaya dair iddialar da yer alınca ortalık karıştı. Deniz Bağdaş, bir yıl aradan sonra komedyen Aksel Gürel ile evlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Boşanmalarının ardından günlerce gündemden düşmeyen Deniz Bağdaş ve Özgür Turhan çifti iddialarıyla ortalığı ayağa kaldırmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aradan yaklaşık bir yıl geçtikten sonra ise dikkat çeken gelişme yaşandı. Deniz Bağdaş ve Aksel Gürel, 2 Eylül 2026'da evlendi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın