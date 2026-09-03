Boşanma Aşamasındaki Yasak Aşk İddiaları Gündem Olmuştu: Deniz Bağdaş, Aksel Gürel ile Evlendi

Deniz Bağdaş, Kasım 2025'te yaptığı açıklamada evliliğinin sona ermesinin nedeninin Özgür Turhan'ın öfke problemi, kendisine yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet iddiaları ve oğullarının doğumundan sonra ebeveynlik konusunda yalnız bırakılması olduğunu öne sürdü. Bağdaş ayrıca boşanma sürecinde yaşandığını iddia ettiği bir olayda Turhan'ın kendisine asansörde şiddet uyguladığını iddia etti. Bu iddialar Bağdaş'ın kendi beyanlarıdır; Turhan ise suçlamaları kabul etmeyerek farklı bir anlatım ortaya koydu. Turhan, Bağdaş'ın kendisini evlilikleri sırasında Aksel Gürel ile aldattığını ve şiddet iddialarının kendisinden para almak amacı taşıdığını öne sürdü.

Boşanmanın ardından tarafların sosyal medya üzerinden yaşadığı tartışmada Özgür Turhan, Deniz Bağdaş'ın evlilikleri devam ederken komedyen Aksel Gürel ile ilişki yaşadığını/aldattığını iddia etti. Bu iddia, o dönem magazin gündeminde geniş yer buldu. İddialar Deniz Bağdaş tarafından reddedildi.