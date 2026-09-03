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Boşanma Aşamasındaki Yasak Aşk İddiaları Gündem Olmuştu: Deniz Bağdaş, Aksel Gürel ile Evlendi

Boşanma Aşamasındaki Yasak Aşk İddiaları Gündem Olmuştu: Deniz Bağdaş, Aksel Gürel ile Evlendi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.09.2026 - 13:23
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Komedyen Özgür Turhan ve komedyen Deniz Bağdaş çifti sahnelerinin yanı sıra boşanma süreçleriyle gündem oldular. Başlangıçta ayrılığın nedeni hakkında ayrıntılı açıklama yapmayan ikili, aylar sonra sosyal medyada karşılıklı açıklamalarla gündeme geldi. Art arda gelen iddialarda şiddet ve aldatmaya dair iddialar da yer alınca ortalık karıştı. Deniz Bağdaş, bir yıl aradan sonra komedyen Aksel Gürel ile evlendi.

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Boşanmalarının ardından günlerce gündemden düşmeyen Deniz Bağdaş ve Özgür Turhan çifti iddialarıyla ortalığı ayağa kaldırmıştı.

Boşanmalarının ardından günlerce gündemden düşmeyen Deniz Bağdaş ve Özgür Turhan çifti iddialarıyla ortalığı ayağa kaldırmıştı.

Deniz Bağdaş, Kasım 2025'te yaptığı açıklamada evliliğinin sona ermesinin nedeninin Özgür Turhan'ın öfke problemi, kendisine yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet iddiaları ve oğullarının doğumundan sonra ebeveynlik konusunda yalnız bırakılması olduğunu öne sürdü. Bağdaş ayrıca boşanma sürecinde yaşandığını iddia ettiği bir olayda Turhan'ın kendisine asansörde şiddet uyguladığını iddia etti. Bu iddialar Bağdaş'ın kendi beyanlarıdır; Turhan ise suçlamaları kabul etmeyerek farklı bir anlatım ortaya koydu. Turhan, Bağdaş'ın kendisini evlilikleri sırasında Aksel Gürel ile aldattığını ve şiddet iddialarının kendisinden para almak amacı taşıdığını öne sürdü. 

Boşanmanın ardından tarafların sosyal medya üzerinden yaşadığı tartışmada Özgür Turhan, Deniz Bağdaş'ın evlilikleri devam ederken komedyen Aksel Gürel ile ilişki yaşadığını/aldattığını iddia etti. Bu iddia, o dönem magazin gündeminde geniş yer buldu. İddialar Deniz Bağdaş tarafından reddedildi.

Aradan yaklaşık bir yıl geçtikten sonra ise dikkat çeken gelişme yaşandı. Deniz Bağdaş ve Aksel Gürel, 2 Eylül 2026'da evlendi!

Aradan yaklaşık bir yıl geçtikten sonra ise dikkat çeken gelişme yaşandı. Deniz Bağdaş ve Aksel Gürel, 2 Eylül 2026'da evlendi!

Çift, nikah ve düğünlerinden fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak yeni birlikteliklerini evlilikle taçlandırdıklarını gösterdi. Sosyal medyada boşanma sürecindeki iddialar yeniden gündeme gelse de yeni çiftin mutluluğu gözlerinden okundu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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