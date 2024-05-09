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Boşanacakları Konuşulan Nihat Doğan ve Arzu Doğan Cephesinden İlk Açıklama Geldi

Boşanacakları Konuşulan Nihat Doğan ve Arzu Doğan Cephesinden İlk Açıklama Geldi

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
09.05.2024 - 13:23

2022 yılında evlenen Nihat Doğan ve Arzı Doğan boşanıyor. Çiftin ilk açıklaması şöyle 👇

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Nihat Doğan, 2022 yılında Arezoo Gharlar (Arzu Doğan) hayatını birleştirmişti hatırlarsanız. Çift, düğünden önce bir bebek beklemeye başlamıştı.

Nihat Doğan, 2022 yılında Arezoo Gharlar (Arzu Doğan) hayatını birleştirmişti hatırlarsanız. Çift, düğünden önce bir bebek beklemeye başlamıştı.

Doğan çiftinin Amin Badıkan isimli bir oğlu dünyaya geldi. Ancak bu evliliği çocuk da kurtaramadı.

Doğan çiftinin Amin Badıkan isimli bir oğlu dünyaya geldi. Ancak bu evliliği çocuk da kurtaramadı.

Geçtiğimiz gün boşanacakları konuşulan Doğan çifti bugün bir açıklamayla bu dedikoduları doğruladı.

Geçtiğimiz gün boşanacakları konuşulan Doğan çifti bugün bir açıklamayla bu dedikoduları doğruladı.

Arzu Doğan sosyal medyada yaptığı paylaşımda şunları yazdı: "Evet, doğru. Nihat Doğan ile boşanıyoruz ve nedeni hakkında açıklama yapmak istemiyorum. Aramızdaki hikâye sonlandı. Herkesin yolu açık olsun"

Arzu Doğan sosyal medyada yaptığı paylaşımda şunları yazdı: "Evet, doğru. Nihat Doğan ile boşanıyoruz ve nedeni hakkında açıklama yapmak istemiyorum. Aramızdaki hikâye sonlandı. Herkesin yolu açık olsun"
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