Boşanacakları Konuşulan Nihat Doğan ve Arzu Doğan Cephesinden İlk Açıklama Geldi
Boşanacakları Konuşulan Nihat Doğan ve Arzu Doğan Cephesinden İlk Açıklama Geldi
2022 yılında evlenen Nihat Doğan ve Arzı Doğan boşanıyor. Çiftin ilk açıklaması şöyle 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Nihat Doğan, 2022 yılında Arezoo Gharlar (Arzu Doğan) hayatını birleştirmişti hatırlarsanız. Çift, düğünden önce bir bebek beklemeye başlamıştı.
Doğan çiftinin Amin Badıkan isimli bir oğlu dünyaya geldi. Ancak bu evliliği çocuk da kurtaramadı.
Geçtiğimiz gün boşanacakları konuşulan Doğan çifti bugün bir açıklamayla bu dedikoduları doğruladı.
Arzu Doğan sosyal medyada yaptığı paylaşımda şunları yazdı: "Evet, doğru. Nihat Doğan ile boşanıyoruz ve nedeni hakkında açıklama yapmak istemiyorum. Aramızdaki hikâye sonlandı. Herkesin yolu açık olsun"
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın