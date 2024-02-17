Borsadaki En Güçlü 10 Şirketin İlk İşlem Görme Tarihleri ve Fiyatları

ASELSAN, askeri ve sivil haberleşme sistemleri, alarm sistemleri, radar savunma sistemleri ve daha fazlasını geliştiren ve üreten bir şirket. BİST kodu ASELS olan şirket 14.11.1975 tarihinde kurulmuş. ASELSAN'ın ilk işlem tarihi 01 Ağustos 1990. Halka arz fiyatı ise 4.000 TL.