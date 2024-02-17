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Borsadaki En Güçlü 10 Şirketin İlk İşlem Görme Tarihleri ve Fiyatları

etiket Borsadaki En Güçlü 10 Şirketin İlk İşlem Görme Tarihleri ve Fiyatları

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 14:01

Borsada birçok güçlü şirket var. Bu şirketlerin borsada ilk işlem gördükleri tarihleri biliyor musunuz? Borsadaki 10 şirketin ilk işlem tarihlerini ve halka arz fiyatlarını merak ediyorsanız sizi içeriğe alalım!

“Yatırım tavsiyesi değildir. İçerik güncel verilere göre bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.” 

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1. THY

1. THY

THY, yurt içi ve yurt dışı hava taşımacılığı yapan bir kuruluş. 20.05.1933 tarihinde kurulan THY'nin BİST kodu THYAO. 1933 yılında kurulan THY'nin borsada ilk işlem tarihi ise 10 Aralık 1990.

Türk Hava Yolları'nın borsada ilk işlem gördüğü 1990 tarihindeki halka arz fiyatı 3.000 TL.

2. Tüpraş

2. Tüpraş

16.11.1983 yılında kurulan Tüpraş'ın borsada ilk işlem gördüğü tarih 30 Mayıs 1991. BİST kodu TUPRS olan Tüpraş şirketinin faaliyet alanı petrol ürünleri. Tüpraşın halka arz tarihi olan 1991 yılında halka arz fiyatı ise 2.000 TL idi.

3. QNB Finansbank

3. QNB Finansbank

QNB Finansbank, 23.09.1987 yılında kurulmuş. BİST kodu QNBFB olan kuruluşun faaliyet alanı ticari finansman ve kurumsal ve bireysel bankacılık. 1987 yılında kurulan Finansbank'ın ilk işlem tarihi ise 2 Şubat 1990. 1990 yılında halka arz fiyatı ise 6.000 TL.

4. Sasa

4. Sasa

Sasa Polyester, 11.08.1996 yılında kurulan bir şirket. Kimya alanında faaliyet gösteren şirketin borsada ilk işlem tarihi 23-24 Ekim 1996. Halka arz edildiğindeki fiyatı ise 7.200 TL.

5. Hacı Ömer Sabancı Holding

5. Hacı Ömer Sabancı Holding

BİST kodu SAHOL olan Sabancı Holding, 17.04.1967 yılında kurulmuş. Sabancı'nın borsada ilk işlem tarihi 8 Temmuz 1997 iken halka arz fiyatı ise 5.400 TL.

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6. Aselsan

6. Aselsan

ASELSAN, askeri ve sivil haberleşme sistemleri, alarm sistemleri, radar savunma sistemleri ve daha fazlasını geliştiren ve üreten bir şirket. BİST kodu ASELS olan şirket 14.11.1975 tarihinde kurulmuş. ASELSAN'ın ilk işlem tarihi 01 Ağustos 1990. Halka arz fiyatı ise 4.000 TL.

7. Tofaş

7. Tofaş

Otomobil ve yedek parça üreten Tofaş, 10.01.1968 tarihinde kurulmuş. BİST kodu TOASO olan Tofaş'ın borsada ilk işlem tarihi 7 Ocak 1991. Halka arz edildiği fiyat ise 19.000 TL.

8. ASTOR Enerji

8. ASTOR Enerji

ASTOR, enerji sektöründe yer alan bir firma. Halka yeni arz edilen şirketin BİST kodu ASTOR. 11-12-13 Ocak 2023 tarihinde halka arz edilen firmanın halka arz fiyatı ise 12.50 TL.

9. BİM

9. BİM

BİM, en çok alışveriş yapılan market zincirlerden biri. Borsada işlem gören marketin BİST kodu BIMAS. 09.01.2005 yılında kurulan BİM'in borsada ilk işlem gördüğü tarih 6-8 Temmuz 2005. 2005 yılında halka arz edilen BİM'in halka arz fiyatı ise 22,40-28 TL.

10. Turkcell

10. Turkcell

10.05.1993 yılında kurulan Turkcell, iletişim sektörünün önde gelen şirketlerden biri. Borsada ilk işlem tarihi 11.07.2000 olan Turkcell'in BİST kodu TCELL. Turkcell'in halka arz edildiği tarih 3-7 Temmuz 2000. Halka arz fiyatı ise 41.500-50.500 TL.

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