Borsadaki En Güçlü 10 Şirketin İlk İşlem Görme Tarihleri ve Fiyatları
Borsadaki En Güçlü 10 Şirketin İlk İşlem Görme Tarihleri ve Fiyatları
Borsada birçok güçlü şirket var. Bu şirketlerin borsada ilk işlem gördükleri tarihleri biliyor musunuz? Borsadaki 10 şirketin ilk işlem tarihlerini ve halka arz fiyatlarını merak ediyorsanız sizi içeriğe alalım!
“Yatırım tavsiyesi değildir. İçerik güncel verilere göre bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. THY
2. Tüpraş
3. QNB Finansbank
4. Sasa
5. Hacı Ömer Sabancı Holding
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Aselsan
7. Tofaş
8. ASTOR Enerji
9. BİM
10. Turkcell
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda