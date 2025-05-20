Borsacı Olmak İstiyordu, Çam Ağacı Çiftliğinde Büyüdü: Kim Bu Şarkıcı?
Bu şarkıcıyı bulabilecek misin? Sana birkaç ipucu veriyoruz, bakalım doğru tahmin edebilecek misin?
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1. Dünyaca ünlü yıldız, Pensilvanya'daki ailesinin Noel ağacı çiftliğinde büyümüştür. Bu, şarkı yazma tarzını şekillendirmede ve yaratıcı duyarlılıklarını beslemede önemli bir rol oynamıştır.
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2. Küçükken babasının izinden gitmek ve finans sektöründe çalışmak istiyordu.
3. Birçok kişi 13 sayısını uğursuz sayarken, o bu sayıyı birkaç nedenden ötürü uğurlu sayıyor. Bu da onun hakkındaki en ilginç gerçeklerden biri. Hatta bir röportajda şöyle açıklamıştı: "13'ünde doğdum. 13'üncü Cuma günü 13 yaşıma girdim. İlk albümüm 13 haftada altın oldu. İlk 1 Numara şarkımın 13 saniyelik bir girişi vardı. Ödül kazandığım her seferinde 13. koltuğa, 13. sıraya, 13. bölüme veya 13. harf olan M sırasına oturdum."
4. 12 yaşındayken, bilgisayar tamircisi Ronnie Cremer odasında bir gitar görüp birkaç akor öğretti. Ronnie, onun yeteneğini fark edince ders vermeye başladı. Sanatçımız da hızla öğrenip kendi şarkılarını yazmaya başladı.
5. Cömertliğiyle tanınan sanatçımız, hayırseverliğinin yanı sıra özellikle hayranlarına yardım etmesiyle de bilinir.
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6. Daha önce verdiği bir röportajda “Bir gün anne olmayı düşünüyor musunuz?” sorusunu cinsiyetçi bulduğunu belirterek, “Bu soruyu erkeklere sorabileceğinizi sanmıyorum. Dolayısıyla cevaplamayacağım” dedi.
7. Yönetmen olma hayali kuruyor! Her zaman yönetmenliğe ilgi duymuş olsa da, son zamanlarda bu isteğini gerçekleştirmek için birkaç müzik videosu yöneterek adımlar attı.
8. Game of Thrones dizisi hayranı olduğunu söyleyen sanatçımız, bir albümünün şarkılarını diziden ilham alarak yazdığını söyledi.
9. Aşk hayatında hep çok hızlı bir isim olan sanatçımız, sık sevgili değiştirmesiyle gündeme geldi. 4 yıla 13 sevgili sığdırdı.
10. Son olarak, hayatı boyunca en sevdiği yiyecek cheesecake olmuş. Kim bu şarkıcı?
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