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Borsa İstanbul’da 9 Aralık’ın Zirve Yarışı: Çimento ve Teknoloji Kazandırıyor!

etiket Borsa İstanbul’da 9 Aralık’ın Zirve Yarışı: Çimento ve Teknoloji Kazandırıyor!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
09.12.2024 - 20:24

Borsa İstanbul’da yeni haftaya hızlı bir başlangıç yapan hisseler yatırımcıların ilgisini çekti. İşte 9 Aralık Pazartesi günü yüzde 10’lara varan değer kazançlarıyla dikkat çeken yükselen hisseler:

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1. Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CIMSA)

1. Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CIMSA)

Fiyat: 45,10 TL

Değişim: %10,00

Çimento sektörünün güçlü oyuncularından Çimsa, haftaya yüzde 10’luk bir artışla başladı ve yatırımcıların radarına girdi.

2. Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. (YBTAS)

2. Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. (YBTAS)

Fiyat: 115.500,00 TL

Değişim: %10,00

Yozgat merkezli bu güçlü şirket, inşaat malzemeleri sektöründe dikkat çekerken, bugün yüzde 10’luk artışla listede zirvede yer aldı.

3. Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT)

3. Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT)

Fiyat: 25,30 TL

Değişim: %10,00

Tekstil sektöründeki talepler, hisselerdeki hareketliliği artırdı.

4. Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş. (SNKRN)

4. Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş. (SNKRN)

Fiyat: 57,20 TL

Değişim: %10,00

Elektronik güvenlik sektöründeki faaliyetleriyle bilinen SNKRN, gün içinde %10 değer kazanarak 57,2 TL'den işlem gördü​

5. Uşak Seramik Sanayii A.Ş. (USAK)

5. Uşak Seramik Sanayii A.Ş. (USAK)

Fiyat: 13,53 TL

Değişim: %10,00

Seramik sektöründe önemli bir yere sahip olan Uşak Seramik, bugün de borsada yükselişte.

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6. Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. (SANKO)

6. Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. (SANKO)

Fiyat: 27,52 TL

Değişim: %9,99

Yüzde 9,99’luk bir yükselişle dikkat çeken Sanko, yatırımcılarına kazançlı bir gün yaşattı.

7. Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. (CMENT)

7. Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. (CMENT)

Fiyat: 501,00 TL

Değişim: %9,99

İzmir merkezli Çimentaş, çimento sektöründeki hareketliliğin en güçlü temsilcilerinden biri olarak öne çıktı.

8. Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş. (MEPET)

8. Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş. (MEPET)

Fiyat: 11,01 TL

Değişim: %9,99

Enerji ve ulaşım sektöründe faaliyet gösteren Mepet, günü yüzde 9,99’luk kazançla tamamladı.

9. Konya Çimento Sanayii A.Ş. (KONYA)

9. Konya Çimento Sanayii A.Ş. (KONYA)

Fiyat: 7.800,00 TL

Değişim: %9,98

Konya Çimento, sektörün liderlerinden biri olma konumunu yüzde 9,98’lik yükselişle pekiştirdi.

10. İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR)

10. İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR)

Fiyat: 42,14 TL

Değişim: %9,97

Demir çelik sektörünün devlerinden İskenderun Demir, bugün yüzde 9,97’lik bir artışla dikkatleri üzerine çekti.

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11. Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS)

11. Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS)

Fiyat: 20,54 TL

Değişim: %9,96

Beton sektöründe faaliyet gösteren Niğbaş, yüzde 9,96’lık değer kazancıyla yatırımcılarını memnun etti.

12. Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ENSRI)

12. Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ENSRI)

Fiyat: 23,40 TL

Değişim: %9,96

Deri ve gıda sektöründe faaliyet gösteren Ensari, yükseliş trendini koruyor.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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