Borsa İstanbul’da 9 Aralık’ın Zirve Yarışı: Çimento ve Teknoloji Kazandırıyor!
Borsa İstanbul’da 9 Aralık’ın Zirve Yarışı: Çimento ve Teknoloji Kazandırıyor!
Borsa İstanbul’da yeni haftaya hızlı bir başlangıç yapan hisseler yatırımcıların ilgisini çekti. İşte 9 Aralık Pazartesi günü yüzde 10’lara varan değer kazançlarıyla dikkat çeken yükselen hisseler:
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1. Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CIMSA)
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2. Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. (YBTAS)
3. Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT)
4. Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş. (SNKRN)
5. Uşak Seramik Sanayii A.Ş. (USAK)
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6. Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. (SANKO)
7. Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. (CMENT)
8. Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş. (MEPET)
9. Konya Çimento Sanayii A.Ş. (KONYA)
10. İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR)
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11. Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS)
12. Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ENSRI)
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