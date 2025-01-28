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Bomba Gibi Geliyorlar! 2025'te Dijital Platformlarda Yayınlanacak 12 Yerli Dizi

Bomba Gibi Geliyorlar! 2025'te Dijital Platformlarda Yayınlanacak 12 Yerli Dizi

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.01.2025 - 12:48 Son Güncelleme: 28.01.2025 - 12:49

Yeni yıl, dijital platformlar için heyecan verici bir dönemi müjdeliyor! 2025, dizi severlere birbirinden çarpıcı 21 yapımla unutulmaz bir seyir deneyimi sunmaya hazırlanıyor. 2025'te dijital platformlarda yayınlanacak yerli dizileri sizler için derledik.

KAYNAK: Box Office

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1. Asylum - tabii

1. Asylum - tabii

Asylum, savaşın yıkıcı etkileri nedeniyle ülkelerinden kaçmak zorunda kalan bir ailenin, hayatta kalma mücadelesi sırasında karşılaştıkları zorlukları çarpıcı bir şekilde anlatıyor.

2. Aşkı Hatırla - Disney+

2. Aşkı Hatırla - Disney+

Dizi, biten bir ilişkinin ardından yepyeni bir aşk hikâyesine adım atan Deniz’in, ünlü editör Güneş ile tesadüfen başlayan tutkulu ilişkisini konu alıyor.

3. Ayrılık da Sevdaya Dahil - Netflix

3. Ayrılık da Sevdaya Dahil - Netflix

Bu Netflix dizisi bir tahsilat işiyle hayatı değişen Kemal’in, borçlu Afife ile arasında gelişen romantik ve sürükleyici bir hikâyeyi merkezine alıyor.

4. Binbir Gece Masalları - tabii

4. Binbir Gece Masalları - tabii

Dizi, ihanetle yıkılan bir adamın, yeni bir başlangıç arayışıyla Şehrazat ile kurduğu masalsı ilişkiyi anlatıyor.

5. Bir İhtimal Daha Var - Netflix

5. Bir İhtimal Daha Var - Netflix

Dizi, spor bahisi yazarı İsa'nın vefat eden iş insanı Refik’in ruhuyla birlikte çıktığı sıradışı macerayı ekrana getiriyor.

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6. Geleceğe Mektuplar - Netflix

6. Geleceğe Mektuplar - Netflix

2003’te yazılan mektupların 20 yıl sonra adreslerine ulaşmasıyla başlayan nostaljik ve duygusal bir hikâye.

7. Gupi - Netflix

7. Gupi - Netflix

Yeni bir apartmana taşınan Gupi’nin arkadaşlarıyla yaşadığı eğlenceli ve renkli maceralar, çocuklara neşe dolu bir dünya sunuyor.

8. Harman Yeri - tabii

8. Harman Yeri - tabii

Dizi yağlı güreşin zorlu dünyasında geçen hikâye, başpehlivanların dostluk ve rekabet dolu serüvenlerini anlatıyor.

9. İstanbul Ansiklopedisi - Netflix

9. İstanbul Ansiklopedisi - Netflix

Dizi, İstanbul’da kimliğini ve kendi yerini arayan Zehra’nın, Nesrin ile tanışması sonrası hayatında yaşadığı değişimleri ele alıyor.

10. Kasaba - Netflix

10. Kasaba - Netflix

Dizi, yıllar sonra buluşan eski arkadaşların çalıntı bir servetle yollarının kesişmesiyle başlayan gerilim dolu olayları işliyor.

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11. Old Money - Netflix

11. Old Money - Netflix

Old Money, yeni nesil zenginlik ile köklü bir mirasın çatışmasını, Osman ve Nihal’in ilişkisi üzerinden etkileyici bir şekilde işliyor.

12. Platonik - Netflix

12. Platonik - Netflix

Platonik, bir anne ve kızın, Alaçatı’daki butik otellerini almak isteyen genç adama duydukları platonik aşkın eğlenceli hikayesi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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