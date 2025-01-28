Bomba Gibi Geliyorlar! 2025'te Dijital Platformlarda Yayınlanacak 12 Yerli Dizi
Bomba Gibi Geliyorlar! 2025'te Dijital Platformlarda Yayınlanacak 12 Yerli Dizi
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1. Asylum - tabii
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2. Aşkı Hatırla - Disney+
3. Ayrılık da Sevdaya Dahil - Netflix
4. Binbir Gece Masalları - tabii
5. Bir İhtimal Daha Var - Netflix
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6. Geleceğe Mektuplar - Netflix
7. Gupi - Netflix
8. Harman Yeri - tabii
9. İstanbul Ansiklopedisi - Netflix
10. Kasaba - Netflix
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11. Old Money - Netflix
12. Platonik - Netflix
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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