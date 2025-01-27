Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
İzlerken Ekrana Kilitleneceğiniz Birbirinden Güzel En Popüler 20 Yabancı Film

İzlerken Ekrana Kilitleneceğiniz Birbirinden Güzel En Popüler 20 Yabancı Film

film
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.01.2025 - 00:40

Film izlemek hepimiz için ayrı bir keyif... Güzel bir film gelse de izlesek diye düşünenler için son zamanlarda pek çok seçenek var. Bazı filmler yayınlanmalarının ardından bir anda popülaritesi artıyor ve tüm dünyada büyük bir izleyiciye ulaşmayı başarıyor. Biz de sizler için IMDb'ye göre en popüler 20 filmi sıraladık!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

20. Mufasa: Aslan Kral (2024)

20. Mufasa: Aslan Kral (2024)

Simba, babası Mufasa'nın ölümünden sonra sürgüne gider ve yıllar sonra geri dönerek krallığını kurtarır. Amcası Scar, Mufasa'yı öldürüp tahtı ele geçirirken, Simba gerçekleri öğrenip ona karşı çıkar. Film, cesaret, sorumluluk ve kimlik arayışı temalarını işler.

19. Star Trek: Section 31 (2025)

19. Star Trek: Section 31 (2025)

Film, örgütün derinliklerine sızmaya çalışan bir Starfleet subayının, moral ve etik sınırları zorlayan bir görevde karşılaştığı tehlikelerle yüzleşmesini konu alır. Gizemli operasyonlar ve güç oyunları içinde, bu film, Star Trek evreninde yeni bir derinlik ve entrika sunar.

18. Mickey 17 (2025)

18. Mickey 17 (2025)

Mickey 17, insanlığın uzak bir gezegende hayatta kalmak için gönderdiği bir keşif ekibinin hikâyesini anlatır. Mickey, ekibin 'yeniden başlatılan' üyelerinden biridir; her ölümünden sonra, bir tür 'yeni beden' ile geri döner. Film, ölüm, kimlik ve insanlığın hayatta kalma mücadelesine dair derin felsefi soruları işler, Mickey'nin varoluşsal yolculuğunu keşfeder.

17. Pushpa: The Rule - Part 2 (2024)

17. Pushpa: The Rule - Part 2 (2024)

Film, Pushpa'nın suç dünyasında kendine sağlam bir yer edinmeye çalışırken, hem yerel güçlerle hem de polisle çatışmalarını derinleştirir. Aksiyon, dram ve intikamın iç içe geçtiği yapım, Pushpa'nın karşılaştığı zorlukları aşmak için daha sert ve acımasız bir hale gelmesini gösterir.

16. Ölümcül Uçuş (2024)

16. Ölümcül Uçuş (2024)

Ölümcül Uçuş (Deadly Flight), bir uçakta gerçekleşen terörist saldırısı sırasında yolcuların hayatta kalma mücadelesini anlatır. Uçak kaçırılırken, içindeki bir grup cesur yolcu, teröristlere karşı savaşmaya ve uçağın kontrolünü geri almaya çalışır. Film, gerilim dolu anlar ve aksiyon sahneleriyle izleyiciyi sonuna kadar ekrana kilitler.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

15. Konsey (2024)

15. Konsey (2024)

Conclave, Vatikan'da gerçekleşen bir papalık seçimi sırasında, kilisenin en yüksek yetkilileri arasında geçen güç mücadelesini anlatır. Film, papalık koltuğuna kimin oturacağına karar vermek için yapılan gizli oylama sırasında, çeşitli skandallar ve içsel çatışmaların su yüzüne çıkmasını konu alır. Politik entrikalar ve kişisel hesaplaşmalarla örülü bu gerilim, izleyiciyi kilisenin en derin sırlarına doğru bir yolculuğa çıkarır.

14. Wicked (2024)

14. Wicked (2024)

Film, Elphaba'nın, yeşil derisiyle toplumdan dışlanmasını ve kendini kanıtlamaya çalışırken, Glinda adlı iyi cadı ile kurduğu karmaşık dostluğu keşfeder. Bu sıradışı dostluk, ikilinin farklı yolları seçmesine ve nihayetinde Oz Krallığı'ndaki kaderlerini şekillendirmelerine yol açar.

13. Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya (2025)

13. Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya (2025)

Steve, S.H.I.E.L.D. ve diğer kahramanlarla birlikte, toplumu korumak adına yeni tehditlerle mücadele ederken, aynı zamanda eski dostları ve idealleriyle yüzleşir. Film, kahramanlık, fedakarlık ve modern dünyada ahlaki sorumluluklar üzerine derinlemesine bir sorgulama sunar.

12. Babygirl (2024)

12. Babygirl (2024)

Babygirl, genç bir kadının, zor bir aile geçmişi ve kişisel travmalarla başa çıkma çabalarını konu alır. Film, baş karakterin kimlik arayışı, sevgi ve özgürlük arzusunu işlerken, aynı zamanda karmaşık bir ilişkiler ağını keşfeder. Kendini bulma süreci, hem duygusal hem de psikolojik zorluklarla şekillenir, karakterin büyüme ve iyileşme yolculuğunu izleyiciye derinlemesine sunar.

11. Kirpi Sonic 3 (2024)

11. Kirpi Sonic 3 (2024)

Kirpi Sonic 3, Sonic ve arkadaşlarının, Dr. Robotnik'e karşı büyük bir mücadele verdiği aksiyon dolu bir devam filmi. Sonic, Tails ve Knuckles, yeni tehditlerle yüzleşmek ve Dr. Robotnik’in kötü planlarını engellemek için bir araya gelir. Film, dostluk, macera ve eğlenceli aksiyon sahneleriyle, Sonic'in dünyasını daha da genişletirken, kahramanlarımızın büyüyen düşmanlarına karşı verdiği savaşı izleyiciye sunar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

10. Wolfman (2025)

10. Wolfman (2025)

2025 yapımı Wolfman, klasik korku filmi karakteri Kurt Adam’ın modern bir uyarlamasıdır. Film, bir adamın lanetli bir şekilde kurt adama dönüşmesini ve bu karanlık dönüşümün ardından kimlik ve insanlık mücadelesiyle yüzleşmesini konu alır. Aksiyon ve gerilim dolu sahnelerle, kahramanımız hem kendi içindeki canavarla hem de onu avlamak isteyen güçlerle savaşırken, korku ve dramı bir arada sunar.

9. Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez (2024)

9. Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez (2024)

Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez (Bob Dylan: A Complete Unknown), müzik efsanesi Bob Dylan’ın hayatını ve kariyerini derinlemesine inceleyen bir belgeseldir. Film, Dylan'ın müziğiyle kültürel devrim yaratmasının yanı sıra, kişiliği ve sanatına dair bilinmeyen yönleri de gözler önüne serer. Hem arşiv görüntüleri hem de röportajlarla, Dylan’ın sürekli değişen kimliğini ve müzikal mirasını keşfederken, izleyiciyi onun sırlarla dolu dünyasına davet eder.

8. Gerçek Acı (2024)

8. Gerçek Acı (2024)

The True Pain, bir adamın geçmişindeki travmalar ve kayıplarla yüzleşmesini anlatan duygusal bir dramadır. Film, baş karakterin içsel acısını ve hayatındaki zorluklarla başa çıkma çabalarını derinlemesine keşfederken, aynı zamanda iyileşme ve affetmenin gücünü vurgular. Aşk, kayıp ve kişisel büyüme temaları etrafında şekillenen hikâye, izleyiciyi hem duygusal hem de psikolojik bir yolculuğa çıkarır.

7. Anora (2024)

7. Anora (2024)

Anora, küçük bir kasabada geçen, gizemli olaylar ve kişisel sırlarla dolu bir gerilim filmidir. Baş karakter, kasabaya yeni taşınan bir yabancı ile tanıştıktan sonra, kasabanın karanlık geçmişi ve tehlikeli sırlarıyla yüzleşmeye başlar. Film, gerilim ve gizem unsurlarını harmanlayarak, izleyiciyi sürekli bir belirsizlik içinde tutar ve karakterlerin içsel çatışmalarını derinlemesine işler.

6. Gladyatör II (2024)

6. Gladyatör II (2024)

Gladyatör II, Maximus'un ölümünden sonra, Roma İmparatorluğu'ndaki güç mücadelelerini ve yeni kahramanların yükselişini konu alır. Film, Maximus'un oğlu Lucius'un, imparatorlukta adaleti sağlamak ve babasının intikamını almak için çıktığı yolculuğu takip eder. Aksiyon ve dram dolu yapım, Roma'nın siyasi çalkantılarının ortasında, tarihsel doğruluk ve karakter gelişimini derinlemesine işler.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

5. Emilia Pérez (2024)

5. Emilia Pérez (2024)

Emilia Pérez, küçük bir kasabada sıradan bir hayat süren, ancak içsel bir güce sahip genç bir kadının hikâyesini anlatır. Emilia, hayatının dönüm noktasında, geçmişindeki gizli sırları keşfederken aynı zamanda büyük bir dönüşüm geçirir. Film, cesaret, kimlik arayışı ve kişisel özgürlük temalarını işlerken, baş karakterin içsel yolculuğunu derinlemesine işler.

4. The Substance (2024)

4. The Substance (2024)

The Substance, bir grup bilim insanının, dünyayı tehdit eden tehlikeli bir maddeyi araştırdığı bir bilim kurgu gerilim filmidir. Filmin başkarakterleri, bu maddeyle ilgili keşfettikleri sırların, hem kişisel hem de toplumsal düzeyde büyük yıkımlara yol açabileceğini fark eder. Gerilim dolu bir atmosfere sahip olan film, bilimin sınırlarını zorlayarak etik, güven ve insanlık üzerine derinlemesine sorular sorar.

3. The Brutalist (2024)

3. The Brutalist (2024)

The Brutalist, modern mimarinin karanlık ve soyut dünyasında geçen bir psikolojik gerilim filmidir. Baş karakter, ölümcül bir trajediden sonra, hayatını yeniden inşa etmek için bir brutalist yapıyı restore etmeye karar verir, ancak bina ve çevresi onu geçmişinin korkuları ve sırlarıyla yüzleştirmeye zorlar. Film, mimarinin soğuk, sert yapısının insan psikolojisi üzerindeki etkilerini ve bireylerin içsel çatışmalarını derinlemesine keşfeder.

2. Back in Action (2024)

2. Back in Action (2024)

Back in Action, aksiyon dolu bir komedi filmi olup, emekli olmuş eski bir dedektifin, son bir görevi kabul etmesiyle başlar. Karakter, suç dünyasına geri dönmek zorunda kalırken, eski dostları ve yeni düşmanlarıyla karşılaşır, bu da onu hem fiziksel hem de duygusal olarak sınar. Film, kahramanlık, dostluk ve intikam temalarını işlerken, bolca aksiyon sahnesi ve esprili diyaloglarla izleyiciyi eğlendirir.

1. Nosferatu (2024)

1. Nosferatu (2024)

2024 yapımı Nosferatu, 1922'deki orijinal yapımın yeniden uyarlamasıdır ve aynı zamanda modern bir korku anlayışıyla güncellenmiştir. Film, genç bir kadının, gizemli bir vampir olan Count Orlok'un korkunç etkisinden kaçarken yaşadığı dehşeti keşfeder. Gotik atmosferi, dramatik gerilim ve korkuyu bir araya getirerek, orijinalin ruhunu modern sinemanın teknikleriyle harmanlar ve izleyiciyi unutulmaz bir gerilim yolculuğuna çıkarır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın