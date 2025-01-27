İzlerken Ekrana Kilitleneceğiniz Birbirinden Güzel En Popüler 20 Yabancı Film
İzlerken Ekrana Kilitleneceğiniz Birbirinden Güzel En Popüler 20 Yabancı Film
Film izlemek hepimiz için ayrı bir keyif... Güzel bir film gelse de izlesek diye düşünenler için son zamanlarda pek çok seçenek var. Bazı filmler yayınlanmalarının ardından bir anda popülaritesi artıyor ve tüm dünyada büyük bir izleyiciye ulaşmayı başarıyor. Biz de sizler için IMDb'ye göre en popüler 20 filmi sıraladık!
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20. Mufasa: Aslan Kral (2024)
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19. Star Trek: Section 31 (2025)
18. Mickey 17 (2025)
17. Pushpa: The Rule - Part 2 (2024)
16. Ölümcül Uçuş (2024)
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15. Konsey (2024)
14. Wicked (2024)
13. Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya (2025)
12. Babygirl (2024)
11. Kirpi Sonic 3 (2024)
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10. Wolfman (2025)
9. Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez (2024)
8. Gerçek Acı (2024)
7. Anora (2024)
6. Gladyatör II (2024)
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5. Emilia Pérez (2024)
4. The Substance (2024)
3. The Brutalist (2024)
2. Back in Action (2024)
1. Nosferatu (2024)
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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