Senarist Emrah Serbes Geri Dönüyor: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin 3. Sezon Çekimleri Başlıyor!
Senarist Emrah Serbes Geri Dönüyor: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin 3. Sezon Çekimleri Başlıyor!
2010 yılında yayınlanmaya başlayan ve izleyicisi tarafından fazlasıyla sevilen Behzat Ç., televizyon ekranlarına veda ettikten sonra dijitalde yayınlanmaya devam ediyordu. 2022 yılında Bir Behzat Ç. Hikayesi adıyla Blu TV'de yayınlanmaya başlayan dizinin 3. sezonuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş, dizinin üçüncü sezon çekimlerinin başlayacağı tarihi duyurdu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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2010 yılında yayınlanmaya başlayan Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi 3 sezon sürmüştü.
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Ardından filmler ve daha sonra da izleyicinin bitmeyen sevgisi sayesinde de dijitale yapılan dizi gelmişti.
Blu TV'de yayınlanan Bir Behzat Ç. Hikayesi, ilk iki sezonuyla yine büyük beğeni toplayınca üçüncü sezonun gelmesi kesinleşmişti.
Gazeteci Birsen Altuntaş, Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin üçüncü sezonunun çekimlerinin 8 Şubatta başlayacağını duyurdu.
Dizinin senaryosunu bu sezon da Emrah Serbes üstlenecek. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, mesaisi dışındaki saatlerde çekimlere katılacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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