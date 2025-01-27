Odaklanma Sorunu Yaşayanlar İçin: Süresi 1,5 Saati Aşmayan 13 Muazzam Film
Odaklanma Sorunu Yaşayanlar İçin: Süresi 1,5 Saati Aşmayan 13 Muazzam Film
Hepimiz biliyoruz, bazen uzun bir filmi baştan sona izlemek tam bir sabır testi olabiliyor. Hele bir de odaklanma sorunu yaşıyorsanız, üç saat süren dramalar ya da bitmek bilmeyen aksiyon sahneleri tam bir kâbusa dönüşebilir. Ama merak etmeyin, size nefes aldıracak kısa ve öz filmler burada!
Atıştırmalıklarınızı hazırlayın ve bir oturuşta keyifle bitirebileceğiniz bu muhteşem filmlerden birini seçin. 😊
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1. Rope (Ölüm Kararı)
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2. My Neighbor Totoro (Komşum Totoro)
3. The Guilty (Suçlu)
4. The Man From Earth (Dünyalı)
5. The Grand Budapest Hotel (Büyük Budapeşte Oteli)
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6. Coherence (Paralel Evren)
7. Grave of the Fireflies (Ateşböceklerinin Mezarı)
8. Locke
9. Reservoir Dogs (Rezervuar Köpekleri)
10. Before Sunset (Gün Batmadan)
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11. Bodies Bodies Bodies (Katil Kim?)
12. Palm Springs (Yarın Yokmuş Gibi)
13. A Ghost Story (Bir Hayalet Hikâyesi)
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