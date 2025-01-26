Vahşi Kelebek'imiz Sonunda Göründü: Giray Altınok, Prens'in Yeni Sezonundan Fotoğraf Paylaştı!
Vahşi Kelebek'imiz Sonunda Göründü: Giray Altınok, Prens'in Yeni Sezonundan Fotoğraf Paylaştı!
Blu TV'de yayınlanan ve ilk iki sezonuyla büyük beğeni toplayan Prens, üçüncü sezonuyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Çekimlerinin sürdüğü diziyle ilgili gelişmeleri her birimiz merak ederken; dizinin senaristi ve başrolü Giray Altınok yeni sezondan bir fotoğraf yayınladı. Sokak kıyafetleriyle gördüğümüz Prens'imiz ne hallere düştü kim bilir!
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Son yıllarda yüzümüzü güldüren nadide yapımlardan biri olan Prens, üçüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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Nisan ayında yayınlanacağı belirtilen dizinin kadrosuna pek çok önemli isim katılmıştı.
Kadınların gücünü konuşacağımız sezonu sabırsızlıkla beklerken, dizinin senaristi ve başrolü Giray Altınok yeni sezondan bir fotoğraf paylaştı.
Sokaklara düşmüş gibi görünen Prens'in neler yaşadığını şimdiden merak ediyoruz.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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