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Beklentilerin Altında: Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya'nın Bütçesi Açıklandı

Beklentilerin Altında: Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya'nın Bütçesi Açıklandı

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.01.2025 - 12:33

Marvel Sinematik Evreni, hayranlarının heyecanla beklediği yeni filmi Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya ile bir kez daha gündemde. Ancak bu kez konuşulan şey görkemli bir aksiyon sahnesi ya da sürpriz bir oyuncu değil, filmin beklenenden düşük kalan bütçesi oldu.

KAYNAK: Super Hero Hype

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Marvel Sinematik Evreni'nin merakla beklenen filmi Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya, beklentilerin altında kalan bütçesiyle gündem oldu.

Marvel Sinematik Evreni'nin merakla beklenen filmi Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya, beklentilerin altında kalan bütçesiyle gündem oldu.

350 milyon dolar olarak tahmin edilen filmin bütçesini The Hollywood Reporter açıkladı.

350 milyon dolar olarak tahmin edilen filmin bütçesini The Hollywood Reporter açıkladı.

The Hollywood Reporter’ın verilerine göre, filmin yapım maliyeti 180 milyon dolar. Marvel ölçeğinde bu hâlâ büyük bir rakam olsa da, önceki tahminlere kıyasla oldukça mütevazı.

The Hollywood Reporter’ın verilerine göre, filmin yapım maliyeti 180 milyon dolar. Marvel ölçeğinde bu hâlâ büyük bir rakam olsa da, önceki tahminlere kıyasla oldukça mütevazı.

Daha önce World of Reel, filmin bütçesini 275 milyon dolar olarak açıklamış ve yeniden çekimlerle birlikte bu rakamın 350 milyon doları bulabileceğini iddia etmişti.

Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya, Marvel Sinematik Evreni’nin bir dönemi kapatıp yeni bir dönemi başlatacağı bir hikâye vaat ediyor. Filmin başarısını, sadece gişe rakamları değil, yeni Kaptan Amerika’nın kalplerde yer edinip edinemeyeceği belirleyecek.

Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya, Marvel Sinematik Evreni’nin bir dönemi kapatıp yeni bir dönemi başlatacağı bir hikâye vaat ediyor. Filmin başarısını, sadece gişe rakamları değil, yeni Kaptan Amerika’nın kalplerde yer edinip edinemeyeceği belirleyecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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