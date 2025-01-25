Beklentilerin Altında: Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya'nın Bütçesi Açıklandı

Marvel Sinematik Evreni, hayranlarının heyecanla beklediği yeni filmi Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya ile bir kez daha gündemde. Ancak bu kez konuşulan şey görkemli bir aksiyon sahnesi ya da sürpriz bir oyuncu değil, filmin beklenenden düşük kalan bütçesi oldu.

KAYNAK: Super Hero Hype