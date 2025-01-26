Merakla Beklenen Superman Filminden Yeni Fragman Geldi!
Merakla Beklenen Superman Filminden Yeni Fragman Geldi!
DC Comics'in meşhur süper kahramanından yepyeni bir film geliyor. Üstelik başrolünde Henry Cavill'i izleyeceğiz! Serinin yeni Superman filminde Cavill'e Amy Adams ve Laurence Fishburne eşlik ediyor. Vizyon tarihi açıklanan filmden yeni fragman da sonunda geldi!
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DC Comics'in efsane süper kahramanı Superman, 2025'te yeniden karşımıza çıkacak. Üstelik Henry Cavill ile!
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Merakla beklenilen filmde bir kez daha Superman'in hikayesine tanık olacağız.
Henry Cavill'in Clark Kent’i canlandırdığı filmde ünlü oyuncuya Amy Adams ve Laurence Fishburne gibi isimler eşlik ederken, filmin yapımını ise Zack Snyder ve Ben Affleck üstleniyor.
11 Temmuz'da izleyiciyle buluşacak filmden herkesi heyecanlandıran yepyeni bir fragman geldi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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