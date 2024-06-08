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Bodrum'a Veda Eden Subaşı'ndan Ağzı Açık Kalan Durmaz'a 8 Haziran'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Bodrum'a Veda Eden Subaşı'ndan Ağzı Açık Kalan Durmaz'a 8 Haziran'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
08.06.2024 - 22:23

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Demet Akalın, Simge Sağın'ı izlemeye gitti.

Demet Akalın, Simge Sağın'ı izlemeye gitti.

Denizden çıkan Tüzünataç, fiziğiyle dikkat çekti.

Denizden çıkan Tüzünataç, fiziğiyle dikkat çekti.

Mine Tugay da tatilin tadını çıkardı.

Mine Tugay da tatilin tadını çıkardı.

Pınar Deniz'den selfie geldi.

Pınar Deniz'den selfie geldi.

Şeyma Subaşı, Bodrum'a veda etti.

Şeyma Subaşı, Bodrum'a veda etti.
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Danla Bilic, her zamanki yerindeydi.

Danla Bilic, her zamanki yerindeydi.

Özge Özpirinçci, tatil bitişine üzüldü.

Özge Özpirinçci, tatil bitişine üzüldü.

Berfu Yenenler, sevgi yuması pozu ile kalplerimizi eritti.

Berfu Yenenler, sevgi yuması pozu ile kalplerimizi eritti.

Farah Zeynep Abdullah, haftasını özetledi.

Farah Zeynep Abdullah, haftasını özetledi.

Kızlarının okul gösterisini izlemeye giden Pelin Akil, duygularını kontrol edemedi.

Kızlarının okul gösterisini izlemeye giden Pelin Akil, duygularını kontrol edemedi.
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Cemal Can Canseven, bir günlüğüne Çeşme'ye uçtu.

Cemal Can Canseven, bir günlüğüne Çeşme'ye uçtu.

Kerimcan Durmaz'ın Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinden sonra ağzı açık kaldı.

Kerimcan Durmaz'ın Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinden sonra ağzı açık kaldı.
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