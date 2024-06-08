Bodrum'a Veda Eden Subaşı'ndan Ağzı Açık Kalan Durmaz'a 8 Haziran'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Bodrum'a Veda Eden Subaşı'ndan Ağzı Açık Kalan Durmaz'a 8 Haziran'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Demet Akalın, Simge Sağın'ı izlemeye gitti.
Denizden çıkan Tüzünataç, fiziğiyle dikkat çekti.
Mine Tugay da tatilin tadını çıkardı.
Pınar Deniz'den selfie geldi.
Şeyma Subaşı, Bodrum'a veda etti.
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Danla Bilic, her zamanki yerindeydi.
Özge Özpirinçci, tatil bitişine üzüldü.
Berfu Yenenler, sevgi yuması pozu ile kalplerimizi eritti.
Farah Zeynep Abdullah, haftasını özetledi.
Kızlarının okul gösterisini izlemeye giden Pelin Akil, duygularını kontrol edemedi.
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Cemal Can Canseven, bir günlüğüne Çeşme'ye uçtu.
Kerimcan Durmaz'ın Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinden sonra ağzı açık kaldı.
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