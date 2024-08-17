BMW Toplam 1 Milyon 300 Bin Aracı Geri Çağırdı: Sorun Hava Yastıklarında!

BMW, üretimi Çin’de yapılan toplam 1 milyon 300 bin aracI geri çağırdı. Geri çağırmanın sebebi olarak, Takata marka hava yastıklarında yaşanan sorun gösteriliyor. Geçtiğimiz günlerde ABD’de de BMW marka araçlar yüksek kaza riski nedeniyle geri çağırılmıştı.