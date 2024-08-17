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BMW Toplam 1 Milyon 300 Bin Aracı Geri Çağırdı: Sorun Hava Yastıklarında!

BMW Toplam 1 Milyon 300 Bin Aracı Geri Çağırdı: Sorun Hava Yastıklarında!

BMW
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.08.2024 - 14:38

BMW, üretimi Çin’de yapılan toplam 1 milyon 300 bin aracI geri çağırdı. Geri çağırmanın sebebi olarak, Takata marka hava yastıklarında yaşanan sorun gösteriliyor. Geçtiğimiz günlerde ABD’de de BMW marka araçlar yüksek kaza riski nedeniyle geri çağırılmıştı.

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BMW marka araçların geri çağırılması duyurusunu Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi yaptı.

BMW marka araçların geri çağırılması duyurusunu Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi yaptı.

Euronews’te yer alan habere göre; Çinli düzenleyici kurumu, geri çağırma kapsamındaki Takata marka hava yastığı inflatörlerine sahip olabilecek az sayıda aracın, sahibinin direksiyon simidini değiştirmesi halinde hava yastığı açıldığında patlayabileceğini ve yolcuların yaralanabileceğini ifade etti.

Euronews’te yer alan habere göre; Çinli düzenleyici kurumu, geri çağırma kapsamındaki Takata marka hava yastığı inflatörlerine sahip olabilecek az sayıda aracın, sahibinin direksiyon simidini değiştirmesi halinde hava yastığı açıldığında patlayabileceğini ve yolcuların yaralanabileceğini ifade etti.

Kaynak

Takata marka kusurlu hava yastıkları, 2009 yılından bu yana Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Malezya ve Avustralya'da en az 35 kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor.

Takata marka kusurlu hava yastıkları, 2009 yılından bu yana Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Malezya ve Avustralya'da en az 35 kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor.

Geri çağırma işleminin 2005-2017 yılları arasında Çin'de üretilen yaklaşık 600.000 aracı ve 2003-2018 yılları arasında üretilen 750.000'den fazla ithal aracı kapsadığı belirtildi.

Geri çağırma işleminin 2005-2017 yılları arasında Çin'de üretilen yaklaşık 600.000 aracı ve 2003-2018 yılları arasında üretilen 750.000'den fazla ithal aracı kapsadığı belirtildi.

Çinli düzenleyici kurum, BMW sahiplerinin direksiyon simitlerini kontrol ettirmek için bir bayiyi ziyaret edebileceklerini ya da iki hafta içinde cevap almak için direksiyon simitlerinin fotoğrafını ve araç kimlik numaralarını yükleyebileceklerini ifade etti.

Çinli düzenleyici kurum, BMW sahiplerinin direksiyon simitlerini kontrol ettirmek için bir bayiyi ziyaret edebileceklerini ya da iki hafta içinde cevap almak için direksiyon simitlerinin fotoğrafını ve araç kimlik numaralarını yükleyebileceklerini ifade etti.

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