Bloomberg Türkiye'nin İlk Savaş Uçağı KAAN'ı Manşetine Taşıdı: "Dönüm Noktası"

Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin

KAAN'da kullanılan motor için şunları söylemişti:

'İlk prototipler ABD'den alınan F-16 motorları ile uçacak. Ancak TUSAŞ Motor Sanayi (TEI) yerli motoru üretmek için olağanüstü bir çalışma halinde.'