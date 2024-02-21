Bloomberg Türkiye'nin İlk Savaş Uçağı KAAN'ı Manşetine Taşıdı: "Dönüm Noktası"
Bloomberg Türkiye'nin İlk Savaş Uçağı KAAN'ı Manşetine Taşıdı: "Dönüm Noktası"
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ABD'li haber ajansı Bloomberg, Türkiye'nin milli savaş uçağı KAAN'ı yazdı. Bloomberg ilk uçuşunu başarıyla yapan KAAN için 'dönüm noktası' değerlendirmesinde bulundu.
Haberde, ABD'nin Türkiye'yi Rus S-400 savunma sistemlerini satın alması nedeniyle, F-35 programından çıkardığı ve Türkiye'nin bu alanda çalışmalarını mecburi olarak hızlandırdığı hatırlatıldı.
Bugün Ankara'da yapılan ilk uçuşu okuyucularına aktaran Bloomberg, Türkiye için en büyük zorluğun hala motor tedariki olduğunu da ifade etti.
Yine haberde uçağın seri üretime geçmesinin birkaç yılı (tahminlere göre 10 yıl) bulabileceği ifade edildi.
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