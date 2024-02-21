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Bloomberg Türkiye'nin İlk Savaş Uçağı KAAN'ı Manşetine Taşıdı: "Dönüm Noktası"

Bloomberg Türkiye'nin İlk Savaş Uçağı KAAN'ı Manşetine Taşıdı: "Dönüm Noktası"

KAAN Milli Savaş Uçağı Bloomberg
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.02.2024 - 16:24

ABD'li haber ajansı Bloomberg, Türkiye'nin milli savaş uçağı KAAN'ı manşetine taşıdı. 'Türkiye için dönüm noktası' ifadelerinin yer aldığı haberde en büyük güçlüğün hala motor olduğunun da altı çizildi. 

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ABD'li haber ajansı Bloomberg, Türkiye'nin milli savaş uçağı KAAN'ı yazdı. Bloomberg ilk uçuşunu başarıyla yapan KAAN için 'dönüm noktası' değerlendirmesinde bulundu.

ABD'li haber ajansı Bloomberg, Türkiye'nin milli savaş uçağı KAAN'ı yazdı. Bloomberg ilk uçuşunu başarıyla yapan KAAN için 'dönüm noktası' değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak

Haberde, ABD'nin Türkiye'yi Rus S-400 savunma sistemlerini satın alması nedeniyle, F-35 programından çıkardığı ve Türkiye'nin bu alanda çalışmalarını mecburi olarak hızlandırdığı hatırlatıldı.

Haberde, ABD'nin Türkiye'yi Rus S-400 savunma sistemlerini satın alması nedeniyle, F-35 programından çıkardığı ve Türkiye'nin bu alanda çalışmalarını mecburi olarak hızlandırdığı hatırlatıldı.

Bugün Ankara'da yapılan ilk uçuşu okuyucularına aktaran Bloomberg, Türkiye için en büyük zorluğun hala motor tedariki olduğunu da ifade etti.

Bugün Ankara'da yapılan ilk uçuşu okuyucularına aktaran Bloomberg, Türkiye için en büyük zorluğun hala motor tedariki olduğunu da ifade etti.

Daha önce Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Türkiye'nin kendi versiyonunu geliştirene kadar Kaan uçaklarında iki adet F110 motoru kullanmayı düşündüğünü yazmıştı.

Yine haberde uçağın seri üretime geçmesinin birkaç yılı (tahminlere göre 10 yıl) bulabileceği ifade edildi.

Yine haberde uçağın seri üretime geçmesinin birkaç yılı (tahminlere göre 10 yıl) bulabileceği ifade edildi.

Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin

KAAN'da kullanılan motor için şunları söylemişti: 

'İlk prototipler ABD'den alınan F-16 motorları ile uçacak. Ancak TUSAŞ Motor Sanayi (TEI) yerli motoru üretmek için olağanüstü bir çalışma halinde.'

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