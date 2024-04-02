Bize Temizlik Sürecini Anlat, Bilinçaltını Analiz Edelim!
Bize Temizlik Sürecini Anlat, Bilinçaltını Analiz Edelim!
Temizlik yapma şekline bakarak, kişinin zihinsel dünyasına dair ipuçları elde etmek mümkündür. Bu testte, senin hijyen alışkanlıklarına göre bilinçaltını analiz edeceğiz.
Hazırsan başlıyoruz👇
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1. Temizlik yaparken hangi odaya başlarsın?
2. Peki, temizlik yaparken müzik dinler misin?
3. Temizlik sıralaman aşağıdakilerden hangisi gibi?
4. En nefret ettiğin ev işi ne diye sorsak?
5. Temizlik konusunda kendine ne kadar güveniyorsun?
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6. Aşağıdakilerden hangisi sana daha çok temizlik bitti hissini verir?
7. Yerleri hangisiyle silmeyi tercih edersin?
8. Son olarak, bir temizlik eşyası olsan hangisi olurdun?
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