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Bize Favori Filmini Söyle, Sana Gitmen Gereken Avrupa Şehrini Söyleyelim!

etiket Bize Favori Filmini Söyle, Sana Gitmen Gereken Avrupa Şehrini Söyleyelim!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
29.10.2024 - 18:01

Filmler, hayallerimizi şekillendiren ve bizi farklı dünyalara taşıyan en güzel sanat dallarından biri. Şimdi, sevdiğin filmi paylaş ve hangi Avrupa şehrine gitmen gerektiğini öğren!

Hazırsan, haydi teste alalım seni👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Favori filmin hangi türe ait?

2. Peki, filmi nerede izlemeyi seversin?

3. Bu filmlerden birini seçmen gerekse hangisini seçersin?

4. Peki, bu filmlerden?

5. Bunlardan da birini seç bakalım!

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6. Birini seç!

7. Söyle bakalım, daha önce izlediğin filmi tekrar izler misin?

8. Son olarak, film izlerken hangisini yemek istersin?

Paris

Paris

Sen filmde  romantizm ve sanat peşindesin bu sebeple Paris tam sana göre! Eyfel Kulesi'nin altında yürüyüş yaparken, Seine Nehri'nin kenarında bir piknik yapabilir, Louvre Müzesi'nde dünyaca ünlü eserleri keşfedebilirsin. Ayrıca, şehrin kafelerinde bir kahve eşliğinde insanların geçişini izlemek, Paris’i tam anlamıyla hissetmenin en güzel yollarından biri. Kendini bu etkinlikleri yaparken romantik bir filmde gibi hissedeceksin.

Barcelona

Barcelona

Hayatta da tıpkı filmlerde aradığın gibi macera ve canlılık arıyorsan, Barcelona tam senlik! Bu şehir, renkli mimarisi ve enerjik atmosferiyle seni hemen içine çekecek. Gaudí'nin eşsiz eserleri arasında dolaşırken, sanatı ve tarihi bir arada yaşayacaksın. Akşam olunca, şehrin hareketli gece hayatı seni unutulmaz anılarla buluşturacak. Bu şehre tam anlamıyla bayılacaksın!

Prag

Prag

Filmde tutku ve süreklilik arıyorsan, Prag tam sana göre! Masalsı sokakları ve tarihi yapılarıyla adeta bir kartpostal gibi karşına çıkıyor. Charles Köprüsü’nde yürüyüş yaparken, şehrin büyüleyici atmosferini içsel bir huzurla hissedeceksin. Prag, hem geçmişin hem de geleceğin izlerini taşıyan bir şehir; her köşesinde seni derin düşüncelere sevk edecek bir tutku var. Bu sebeple bu yıl mutlaka ziyaret etmelisin.

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