Bize Favori Filmini Söyle, Sana Gitmen Gereken Avrupa Şehrini Söyleyelim!
Bize Favori Filmini Söyle, Sana Gitmen Gereken Avrupa Şehrini Söyleyelim!
Filmler, hayallerimizi şekillendiren ve bizi farklı dünyalara taşıyan en güzel sanat dallarından biri. Şimdi, sevdiğin filmi paylaş ve hangi Avrupa şehrine gitmen gerektiğini öğren!
Hazırsan, haydi teste alalım seni👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Favori filmin hangi türe ait?
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2. Peki, filmi nerede izlemeyi seversin?
3. Bu filmlerden birini seçmen gerekse hangisini seçersin?
4. Peki, bu filmlerden?
5. Bunlardan da birini seç bakalım!
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