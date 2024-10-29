Bize Favori Filmini Söyle, Sana Gitmen Gereken Avrupa Şehrini Söyleyelim!

Filmde tutku ve süreklilik arıyorsan, Prag tam sana göre! Masalsı sokakları ve tarihi yapılarıyla adeta bir kartpostal gibi karşına çıkıyor. Charles Köprüsü’nde yürüyüş yaparken, şehrin büyüleyici atmosferini içsel bir huzurla hissedeceksin. Prag, hem geçmişin hem de geleceğin izlerini taşıyan bir şehir; her köşesinde seni derin düşüncelere sevk edecek bir tutku var. Bu sebeple bu yıl mutlaka ziyaret etmelisin.