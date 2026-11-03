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Yeni Modeller Çıksa da Kamerası Hâlâ Çok İyi 5 Telefon

Yeni Modeller Çıksa da Kamerası Hâlâ Çok İyi 5 Telefon

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Onedio Content - Onedio Editörü
03.11.2026 - 10:30
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Telefon seçerken kamera sizin için ilk sıralardaysa yalnızca o yıl çıkan modellere bakmak gerekmiyor. Son birkaç yılda piyasaya çıkan amiral gemilerinin birçoğu, yeni nesilleri tanıtılmış olmasına rağmen fotoğraf ve video tarafında hâlâ oldukça güçlü sonuçlar veriyor.

2026’nın güncel kamera sıralamalarında da birkaç yıllık modelleri üst sıralarda görmek mümkün. Örneğin iPhone 16 Pro Max, yeni nesiller çıkmış olmasına rağmen güncel DxOMark tabanlı listelerde kamerada güçlü modeller arasında yer almaya devam ediyor.

Dolayısıyla kamerası iyi telefonlar ararken yalnızca en yeni modele odaklanmak yerine, birkaç nesli birlikte değerlendirmek daha fazla seçenek sunabilir.

Peki fotoğraf, video ve zoom performansıyla bugün hâlâ hangi modellere bakılabilir?

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Kamerası İyi iPhone Arayanlara: iPhone 17 Pro Max

Kamerası İyi iPhone Arayanlara: iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max, özellikle hem fotoğraf hem de video çeken kullanıcılar için güçlü seçeneklerden biri.

Modelin arkasında üç adet 48 MP kamera bulunuyor. 48 MP ana ve ultra geniş kameranın yanında yer alan 48 MP telefoto kamera 4x optik zoom sunuyor. Sensör yapısı sayesinde 8x optik kalitede yakınlaştırma seçeneği de kullanılabiliyor. Apple, telefoto sensörünü önceki nesle göre yüzde 56 büyüterek özellikle düşük ışıkta ve uzak mesafedeki çekimlerde daha fazla detay hedefliyor.

Bu çeşitlilik portreden manzaraya, seyahat fotoğraflarından uzaktaki nesnelere kadar farklı çekim senaryolarına tek cihazla cevap verilmesini sağlıyor.

Kamerası İyi Samsung Telefonlardan Biri: Galaxy S25 Ultra

Kamerası İyi Samsung Telefonlardan Biri: Galaxy S25 Ultra

Samsung’un Ultra modelleri uzun süredir özellikle zoom konusunda öne çıkıyor. Galaxy S25 Ultra da bu yaklaşımın güçlü örneklerinden biri.

Modelde 200 MP ana kameranın yanında 50 MP ultra geniş kamera, 50 MP 5x telefoto ve 10 MP 3x telefoto kamera bulunuyor. Sistem 3x ve 5x optik zoomun yanında 10x optik kalitede zoom ve 100x’e kadar dijital yakınlaştırma sunuyor.

Bu kamera çeşitliliği özellikle konser, seyahat, mimari veya uzaktaki nesneleri fotoğraflamak isteyen kullanıcılar için önemli bir avantaj.

S25 Ultra ayrıca 8K video kaydı gerçekleştirebiliyor. Bu nedenle hem fotoğraf hem video tarafında farklı çekim seçenekleri isteyenler açısından güçlü yerini koruyor.

Video Çekimi İyi Telefon Arayanlara: iPhone 16 Pro Max

Video Çekimi İyi Telefon Arayanlara: iPhone 16 Pro Max

Yeni iPhone modelleri çıkmış olsa da iPhone 16 Pro Max’in kamera tarafında sunduğu özellikler hâlâ oldukça güncel.

Modelde 48 MP Fusion ana kamera, 48 MP ultra geniş kamera ve 5x optik zoom sunan telefoto kamera bulunuyor. Ultra geniş kameranın 48 MP çözünürlüğe sahip olması özellikle geniş açı ve makro çekimlerde daha yüksek detay yakalamaya yardımcı oluyor.

Ancak iPhone 16 Pro Max’i bugün hâlâ ilgi çekici hale getiren asıl noktalardan biri video performansı.

Telefon, 4K çözünürlükte 120 fps Dolby Vision video kaydedebiliyor. Ayrıca ProRes ve Log video seçenekleri gibi içerik üreticilerinin işine yarayabilecek daha gelişmiş kayıt araçları da sunuyor.

Zoom İçin İyi Kamera Arayanlara: Galaxy S24 Ultra

Zoom İçin İyi Kamera Arayanlara: Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 Ultra da yeni nesilleri piyasaya çıkmasına rağmen kamera sistemi açısından güncelliğini büyük ölçüde koruyan modellerden biri.

Telefonun arkasında 200 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş kamera, 3x optik zoom sunan 10 MP telefoto ve 5x optik zoom sunan 50 MP telefoto kamera yer alıyor. Samsung ayrıca 5x telefoto kamera üzerinden 10x optik kalitede yakınlaştırma seçeneği sunuyor.

Bu yapı özellikle yakınlaştırmanın önemli olduğu çekimlerde S24 Ultra’yı hâlâ güçlü kılıyor.

Manzara için ultra geniş kameraya, portre için 3x kameraya ve uzaktaki detaylar için 5x telefoto kameraya geçilebilmesi de telefonu oldukça esnek hale getiriyor.

Dolayısıyla en iyi kameralı telefonlar araştırılırken yalnızca güncel Ultra modeline bakmak yerine S24 Ultra gibi önceki nesil amiral gemilerini de karşılaştırmaya dahil etmek mantıklı olabilir.

iPhone 15 Pro Max: Birkaç Nesil Sonra Bile Kamera Konusunda Güçlü

iPhone 15 Pro Max: Birkaç Nesil Sonra Bile Kamera Konusunda Güçlü

iPhone 15 Pro Max artık Apple’ın en yeni modellerinden biri değil. Buna rağmen kamera tarafında sunduğu özellikler günlük fotoğraf ve video kullanımının hâlâ oldukça üzerinde.

48 MP ana kameraya ultra geniş kamera ve 5x telefoto kamera eşlik ediyor. 5x optik zoom, portre ve uzaktan çekimlerde modeli standart iPhone modellerinden ayıran önemli özelliklerden biri.

Özellikle video performansı, renk tutarlılığı ve farklı kameralar arasında geçiş yaparken sunduğu deneyim düşünüldüğünde iPhone 15 Pro Max hâlâ içerik üretimi veya sosyal medya çekimleri için değerlendirilebilecek modeller arasında.

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Kamerası En İyi Telefon Hangisi?

Kamerası En İyi Telefon Hangisi?

Bu sorunun herkese uyan tek bir cevabı yok.

DXOMARK’ın güncel kamera sıralamasında Huawei Pura 80 Ultra 175 puanla ilk sırada yer alıyor. Onu 172 puanla iPhone 18 Pro ve 171 puanla vivo X300 Pro takip ediyor. iPhone 17 Pro ve iPhone 16 Pro Max gibi önceki nesil modeller de sıralamada yer almaya devam ediyor.

Ancak kamera seçimini yalnızca toplam puana göre yapmak yeterli değil. Zoom, video, portre veya düşük ışık performansı gibi farklı kullanım senaryolarında modellerin güçlü olduğu noktalar değişebiliyor.

Ancak kamera seçimini yalnızca toplam puana göre yapmak da yeterli değil.

Zoom önemliyse Galaxy Ultra modellerinin çoklu telefoto sistemi öne çıkabilir. Video çekiyorsanız iPhone Pro modellerinin video özellikleri daha önemli olabilir. Portre, gece çekimi veya ultra geniş kamera kullanımının ağırlığına göre de seçim değişebilir.

Bu nedenle en doğru yaklaşım, kamerası en iyi telefonlar listesinden doğrudan birinci modeli seçmek yerine kendi çekim alışkanlıklarınıza uygun modeli bulmak.

Kamerası İyi Telefon Seçerken Nelere Bakılmalı?

Kamerası İyi Telefon Seçerken Nelere Bakılmalı?

Megapiksel sayısı tek başına kameranın ne kadar iyi olduğunu göstermiyor.

Sensör boyutu, lens kalitesi, optik görüntü sabitleme, telefoto kameranın yapısı ve telefonun görüntü işleme algoritmaları da ortaya çıkan sonucu etkiliyor. Güncel kamera rehberlerinde de yüksek megapiksel değerinin tek başına daha iyi fotoğraf anlamına gelmediği özellikle vurgulanıyor.

Telefon seçerken şu kullanım senaryolarını düşünmek daha faydalı:

Fotoğrafı ağırlıklı kullanıyorsanız ana kameranın düşük ışık ve HDR performansına; uzaktan çekim yapıyorsanız optik zoom seçeneklerine; video çekiyorsanız çözünürlük, kare hızı, stabilizasyon ve profesyonel kayıt formatlarına bakabilirsiniz.

Böylece “en iyi kamera” yerine sizin için en iyi kamera telefonunu bulabilirsiniz.

İyi Bir Telefon Kamerası İçin Her Zaman En Yeni Model Gerekmiyor

İyi Bir Telefon Kamerası İçin Her Zaman En Yeni Model Gerekmiyor

Bu listedeki modellerin ortak noktası, yeni nesilleri çıkmış olsa bile kamera özelliklerinin hâlâ güçlü olması.

Özellikle iPhone Pro Max ve Samsung Ultra gibi bir dönem markaların amiral gemisi olarak konumlandırılan modeller, güçlü kamera donanımları sayesinde birkaç yıl sonra da güncel kullanım ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Bu noktada satın alma seçenekleri de yalnızca sıfır cihazlarla sınırlı değil. iPhone Pro Max ve Galaxy Ultra gibi modellerin yenilenmiş telefon seçeneklerini değerlendirmek de mümkün.

Getmobil’de farklı nesillerden güçlü telefon modelleri yenilenmiş olarak satışa sunuluyor. Cihazların peşin fiyatına 12 taksitle alınabilmesi özellikle üst modellere ulaşırken ödemeyi daha rahat planlamaya yardımcı oluyor. Bunun yanında cihazlar 1 yıl garanti ve 14 gün iade hakkıyla sunuluyor.

Telefonun kozmetik görünümü ve parçaları konusunda daha yüksek beklentisi olanlar için Premium ve Premium Plus seçenekleri de bulunuyor. Bu gruplarda cihazın bileşenleri orijinal kalıyor; yalnızca orijinal batarya sağlığı %85 seviyesinin altında ise batarya yenileniyor.

Güçlü bir kamera deneyimi için seçimleri yalnızca en yeni modele göre yapmak gerekmiyor. Getmobil’de farklı iPhone Pro Max ve Galaxy Ultra seçeneklerini yenilenmiş olarak değerlendirmek, daha üst seviye kamera özelliklerine 12 taksit ve garanti gibi avantajlarla daha kolay ulaşmayı mümkün kılıyor.

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