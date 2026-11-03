Yeni Modeller Çıksa da Kamerası Hâlâ Çok İyi 5 Telefon
Telefon seçerken kamera sizin için ilk sıralardaysa yalnızca o yıl çıkan modellere bakmak gerekmiyor. Son birkaç yılda piyasaya çıkan amiral gemilerinin birçoğu, yeni nesilleri tanıtılmış olmasına rağmen fotoğraf ve video tarafında hâlâ oldukça güçlü sonuçlar veriyor.
2026’nın güncel kamera sıralamalarında da birkaç yıllık modelleri üst sıralarda görmek mümkün. Örneğin iPhone 16 Pro Max, yeni nesiller çıkmış olmasına rağmen güncel DxOMark tabanlı listelerde kamerada güçlü modeller arasında yer almaya devam ediyor.
Dolayısıyla kamerası iyi telefonlar ararken yalnızca en yeni modele odaklanmak yerine, birkaç nesli birlikte değerlendirmek daha fazla seçenek sunabilir.
Peki fotoğraf, video ve zoom performansıyla bugün hâlâ hangi modellere bakılabilir?
Kamerası İyi iPhone Arayanlara: iPhone 17 Pro Max
Kamerası İyi Samsung Telefonlardan Biri: Galaxy S25 Ultra
Video Çekimi İyi Telefon Arayanlara: iPhone 16 Pro Max
Zoom İçin İyi Kamera Arayanlara: Galaxy S24 Ultra
iPhone 15 Pro Max: Birkaç Nesil Sonra Bile Kamera Konusunda Güçlü
Kamerası En İyi Telefon Hangisi?
Kamerası İyi Telefon Seçerken Nelere Bakılmalı?
İyi Bir Telefon Kamerası İçin Her Zaman En Yeni Model Gerekmiyor
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