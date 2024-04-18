Bize Evini Anlat, Sana En Uygun Süpürgeyi Söyleyelim!
Bize Evini Anlat, Sana En Uygun Süpürgeyi Söyleyelim!
Doğru süpürgeyi bulmak temizlik işlerini festivale çevirebilir! Bu sebeple testin sonunda ihtiyacın olan süpürgeyi belirleyerek sana önereceğiz.
Hazırsan hemen başlayalım👇
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1. İlk sorumuz; evin kaç odalı?
2. Mobilyalarının altındaki boşluklara mevcut süpürgenle kolayca erişilebiliyor musun?
3. Evini sevimli bir dost ile paylaşıyor musun?
4. Peki, evinizde çocuk var mı?
5. Söyle bakalım, evde temizlik işlerini kim yapıyor?
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6. Evi ne sıklıkla süpürüyorsun?
7. Evinde temizlik ekipmanlarını saklamak için yeterli depolama alanı var mı?
8. Son olarak, süpürgenin temizlik performansı senin için ne kadar önemli?
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