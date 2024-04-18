Bize Evini Anlat, Sana En Uygun Süpürgeyi Söyleyelim!

Yenilikçi Philips Aqua Trio 7000, üstün temizlik performansı için geliştirilmiş ıslak dik süpürgedir. Esnek tasarımı sayesinde mobilyalarının altındaki ulaşılması zor alanları bile süpürüp silebilirsin. Yani, başlığı kaldırmadan ve zeminle temasını kaybetmeden tamamen düz konumda kullanabilirsin. Bu sebeple bu ürün hem senin için hem de evin için adeta biçilmiş bir kaftan!