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Bize Evini Anlat, Sana En Uygun Süpürgeyi Söyleyelim!

etiket Bize Evini Anlat, Sana En Uygun Süpürgeyi Söyleyelim!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
18.04.2024 - 10:51

Doğru süpürgeyi bulmak temizlik işlerini festivale çevirebilir! Bu sebeple testin sonunda ihtiyacın olan süpürgeyi belirleyerek sana önereceğiz.

Hazırsan hemen başlayalım👇

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1. İlk sorumuz; evin kaç odalı?

2. Mobilyalarının altındaki boşluklara mevcut süpürgenle kolayca erişilebiliyor musun?

2. Mobilyalarının altındaki boşluklara mevcut süpürgenle kolayca erişilebiliyor musun?

3. Evini sevimli bir dost ile paylaşıyor musun?

4. Peki, evinizde çocuk var mı?

5. Söyle bakalım, evde temizlik işlerini kim yapıyor?

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6. Evi ne sıklıkla süpürüyorsun?

7. Evinde temizlik ekipmanlarını saklamak için yeterli depolama alanı var mı?

8. Son olarak, süpürgenin temizlik performansı senin için ne kadar önemli?

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AquaTrio 9000!

AquaTrio 9000!

Saklama alanı dar olan evin için temizliği festivale çevirecek o ürün; Philips Aqua Trio 9000. Çünkü tek cihazla tam bir temizlik sağlayabilirsin. Islak süpürme özelliği ile, sert zeminlerde tek seferde tozu, kiri, lekeleri, sıvıları süpürür ve temizler. Ayrıca halı, kilim ve yumuşak zeminler için yalnızca süpürme ayarı da mevcuttur. Bayıldık🥰

Aqua Trio 7000!

Aqua Trio 7000!

Yenilikçi Philips Aqua Trio 7000, üstün temizlik performansı için geliştirilmiş ıslak dik süpürgedir. Esnek tasarımı sayesinde mobilyalarının altındaki ulaşılması zor alanları bile süpürüp silebilirsin. Yani, başlığı kaldırmadan ve zeminle temasını kaybetmeden tamamen düz konumda kullanabilirsin. Bu sebeple bu ürün hem senin için hem de evin için adeta biçilmiş bir kaftan!

Aquaplus 8000!

Aquaplus 8000!

Evinin zemininin görünmeyen toz ve kirle kaplanmış olduğunu söylesek? Zemin üzerindeki kirin büyük kısmı gözle görülmez. Philips Aquaplus 8000 başlığının LED ışıkları sayesinde toz, tüy, saç ve kırıntıları kolayca fark edip temizleyebilirsin. Başlıktaki LED'ler, temizlik sırasında görünmeyen toz ve kiri ortaya çıkarır; temizlik konusunda sana her zaman ve her yerde yardımcı olacaktır.

PHILIPS XC8049/01 Şarjlı Dik Süpürge!

PHILIPS XC8049/01 Şarjlı Dik Süpürge!

Tüm evi temizlemene yetecek kadar uzun çalışma süresine sahip bir kablosuz elektrikli süpürgen olsa nasıl olurdu? Sahip olduğu yeni nesil lityum iyon piller sayesinde uzun turbo modu kullanımı sunan bu elektrikli süpürgeyle tek şarjla 125 m²'nin üzerinde bir alanı temizleyebilirsin. Evinin büyüklüğünü göz önünde bulundurduğumuzda şahane bir tercih olacaktır.

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