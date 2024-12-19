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Bize Evini Anlat, Sana Dekorasyon Tarzını Söyleyelim!

etiket Bize Evini Anlat, Sana Dekorasyon Tarzını Söyleyelim!

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
19.12.2024 - 11:01

Hadi kabul edelim, hepimizin evi biraz da bizi anlatıyor. Kimimiz için kitaplarla dolu bir huzur köşesi, kimimiz için renkli yastıklarla sarılıp sarmalanmış bir eğlence merkezi... Peki ya senin evin?

İşte bu testi tam da bunu anlamak için hazırladık. Sana birkaç soru soracağız; evinin ruhunu, havasını, kokusunu anlat bize. Sonunda da hangi dekorasyon tarzının sana tam uyduğunu söyleyeceğiz. Hazırsan, kahveni al ve başlıyoruz! 🏡✨

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1. Başlayalım! Evin bir film sahnesi olsa, nasıl bir açılış yapardık?

1. Başlayalım! Evin bir film sahnesi olsa, nasıl bir açılış yapardık?

2. "Bu evde bir koku var, bu kesinlikle senin evin!" dediklerinde, o koku ne olur?

3. Bir ressam gibi düşün, evini bir tabloya çizecek olsan hangi renkler hakim olurdu?

4. Evine gelen misafirlerin şöyle ağzı açık kaldığı bir şey vardır mutlaka. Senin evinde bu nedir?

5. Duvarlarda bir şey asmayı sever misin?

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6. Diyelim ki evini taşımak zorundasın ama sadece bir eşyayı götürebilirsin. Hangisi olmadan yaşayamam dersin?

7. Hadi itiraf et, evinde en sevmediğin köşe neresi?

8. Diyelim ki arkadaşlarını çağırdık ve evinde bir parti var. Evin ruhu nasıl bir hava estirir?

9. Son sorumuz! Minimalizm tam bana göre diyebilir misin?

Sen tam bir nostalji insanısın!

Sen tam bir nostalji insanısın!

Evinde her eşyanın bir hikayesi var, öyle marketten alınmış sıradan şeyler yok sende. Eski radyolar, vintage bir ayna ya da büyükannenin dolabından çıkma şamdanlar... Bunlar senin evinin yıldız parçaları olabilir. Plak çalan, mum ışığında kitap okunan bir köşen bile vardır belki, kim bilir? Özetle, geçmişin ruhunu bugüne taşımışsın. Ne diyelim, zaman makinesi senin evde durmuş!

Ah, senin evin tam bir doğa kaçamağı!

Ah, senin evin tam bir doğa kaçamağı!

Bitkilerinle konuşuyor musun söyle bakalım? Çünkü sen onları sadece süs olsun diye değil, gerçekten seviyorsun! Doğal ahşap mobilyalar, yumuşak dokulu yastıklar ve belki de bir makrome duvar süsü… Huzur kelimesinin somut hali senin evin. Pencereden gelen gün ışığı, sıcacık bir kahve ve biraz kuş sesiyle harika bir atmosfer yaratıyorsun. Kimse seni beton yığını bir şehirde yaşıyor sanmaz, çünkü evin tam bir nefes alma alanı!

Senin evin derli toplu, düzenli ve kesinlikle sade bir şıklıkta.

Senin evin derli toplu, düzenli ve kesinlikle sade bir şıklıkta.

‘Az ama öz’ mottosuyla yaşıyorsun desek abartmış olmayız. Her şeyin bir yeri var ve kesinlikle gereksiz eşyalara tahammülün yok. Belki beyaz duvarların önünde siyah bir tablo, belki net hatlı bir koltuk takımı… Gösterişten uzak ama her köşesi zarif bir atmosfer yaratmışsın. Yani tam Instagram’da ‘#minimaldekor’ diye aratınca çıkan evlerdensin! Seninle beraber oturup kahve içerken hiçbir şeyin yerini bozmayacağımıza eminim!

Senin evin tam bir enerji patlaması!

Senin evin tam bir enerji patlaması!

Renkler, desenler ve farklı tarzlar öyle güzel harmanlanmış ki, her köşesi ayrı bir sahne gibi. Biraz eklektik, biraz cesur… Göze çarpan neon bir aksesuar, rengarenk bir halı ya da odaya ruh katan kocaman bir sanat eseri mutlaka vardır. Evin senin enerjini tam anlamıyla yansıtıyor; canlı, hareketli ve kendine özgü! Misafirlerin evine adım attığında ‘Vay, burası tam senlik!’ demekten kendini alamaz. Seninle bir gün geçirsek, renkli minderlerin arasında kahkahalar eksik olmaz!

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sabrina
sabrina
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