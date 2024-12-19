Bize Evini Anlat, Sana Dekorasyon Tarzını Söyleyelim!

Hadi kabul edelim, hepimizin evi biraz da bizi anlatıyor. Kimimiz için kitaplarla dolu bir huzur köşesi, kimimiz için renkli yastıklarla sarılıp sarmalanmış bir eğlence merkezi... Peki ya senin evin?

İşte bu testi tam da bunu anlamak için hazırladık. Sana birkaç soru soracağız; evinin ruhunu, havasını, kokusunu anlat bize. Sonunda da hangi dekorasyon tarzının sana tam uyduğunu söyleyeceğiz. Hazırsan, kahveni al ve başlıyoruz! 🏡✨