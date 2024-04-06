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Bize Evini Anlat, Ev Temizliğini Kolaylaştıracak Şeyi Söyleyelim!

etiket Bize Evini Anlat, Ev Temizliğini Kolaylaştıracak Şeyi Söyleyelim!

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
06.04.2024 - 11:31

Ev temizliği zorlu bir süreç. Ama bunu kolaylaştırmak bizim elimizde. 

Bu test temizliğini senin için kolaylaştıracak şeyi söylüyor.

Hazırsan başlayalım.

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1. Genel olarak evin büyük mü küçük mü?

2. Balkonun var mı?

3. Evinin favori bölümü bunlardan hangisi?

4. Evde ve evin dekorasyonunda görmekten en çok mutlu olduğun renk tonlarını hangisi?

5. Eşyalara gelelim! Sence senin evin eşya açısından kalabalık mı?

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6. Peki, senin evin tozlanma açısından ne durumda?

7. Evcil hayvanın var mı?

8. Son olarak pencereleri soralım! Evindeki pencere popülasyonu nasıl?

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Senin ev temizliğini kolaylaştıracak şey robot süpürge!

Senin ev temizliğini kolaylaştıracak şey robot süpürge!

Hem çok büyük hem de oldukça toz alan bir evi var. Tam da bu yüzden bazen temizliğe yetişemiyorsun. Malum, büyük ev güzeldir ama derdi de çok olur. Sana daha fazla zaman kalması için bir robot süpürge alman şart! Seni inanılmaz rahatlatacak, evin daima temiz kalacak!

Senin ev temizliğini kolaylaştıracak şey periyodik şekilde düzenli temizlik yapmak!

Senin evin oldukça ideal bir ev. Ne çok büyük ne çok küçük. Ancak rehavete kapılmak senin işini zorlaştırır. Bu yüzden kendine bir temizlik planı çıkartıp ona göre periyodik şekilde temizlik yapman lazım. Bu senin işini inanılmaz kolaylaştıracak. Evin hep temiz olarak kalacak.

Senin ev temizliğini kolaylaştıracak şey eşyalarını azaltmak!

Evin hem çok küçük hem de çok eşyan var. Bu yüzden temizlik yaparken çok zorlanıyorsun. Bir yeri çeksen evde yürüyecek yer kalmıyor. Bu yüzden temzilik yapmanı kolaylaştıracak şey az eşya ile daha minimalist bir düzene geçmek. Fazla ve gereksiz eşyalarından hemen kurtulmalı ve ferah bir ev düzenine geçmelisin.

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