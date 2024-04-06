Bize Evini Anlat, Ev Temizliğini Kolaylaştıracak Şeyi Söyleyelim!
Bize Evini Anlat, Ev Temizliğini Kolaylaştıracak Şeyi Söyleyelim!
Ev temizliği zorlu bir süreç. Ama bunu kolaylaştırmak bizim elimizde.
Bu test temizliğini senin için kolaylaştıracak şeyi söylüyor.
Hazırsan başlayalım.
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1. Genel olarak evin büyük mü küçük mü?
2. Balkonun var mı?
3. Evinin favori bölümü bunlardan hangisi?
4. Evde ve evin dekorasyonunda görmekten en çok mutlu olduğun renk tonlarını hangisi?
5. Eşyalara gelelim! Sence senin evin eşya açısından kalabalık mı?
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6. Peki, senin evin tozlanma açısından ne durumda?
7. Evcil hayvanın var mı?
8. Son olarak pencereleri soralım! Evindeki pencere popülasyonu nasıl?
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