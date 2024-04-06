Bize Evini Anlat, Ev Temizliğini Kolaylaştıracak Şeyi Söyleyelim!

Evin hem çok küçük hem de çok eşyan var. Bu yüzden temizlik yaparken çok zorlanıyorsun. Bir yeri çeksen evde yürüyecek yer kalmıyor. Bu yüzden temzilik yapmanı kolaylaştıracak şey az eşya ile daha minimalist bir düzene geçmek. Fazla ve gereksiz eşyalarından hemen kurtulmalı ve ferah bir ev düzenine geçmelisin.