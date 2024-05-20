Bize Evini Anlat, Ev Düzenini Puanlayalım!
Bize Evini Anlat, Ev Düzenini Puanlayalım!
Evimiz, kişisel ifade alanımızdır. Evin atmosferi ve düzeni, yaşam tarzımızı yansıtır. Bu test, evini tanımlamamıza ve düzenini değerlendirmemize yardımcı olacak.
Hazırsan, seni hemen teste alalım!
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Evinin hangi odasında daha çok zaman geçiriyorsun?
2. Günlük temizlik rutininde hangi alanlara öncelik veriyorsun?
3. Ev dekorasyonunda favori aksesuarların nedir?
4. Giysi dolabını nasıl düzenliyorsun?
5. Ev düzenini sağlamak için günlük ya da haftalık rutinin var mı?
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