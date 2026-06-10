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Bize Bir Tatil Alışverişi Yap Gitmen Gereken Yeri Söyleyelim!

etiket Bize Bir Tatil Alışverişi Yap Gitmen Gereken Yeri Söyleyelim!

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
10.06.2026 - 13:01
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Yaz enerjisi bünyeyi tamamen sardıysa, bavul toplama ve o heyecan dolu tatil alışverişi zamanı gelmiş demektir! Kimimiz sadece güneşlenip kafa dinlemek ister, kimimiz antik sokaklarda kaybolmanın, kimimiz ise derin maviliklere dalmanın hayalini kurar. Peki senin ruhun aslında hangi tatil rotası için alışveriş yapıyor? Sepetini doldur, tarzını seç ve kasaya doğru ilerle zira çünkü bu alışverişin sonunda senin için en doğru lokasyonu açıklıyoruz!

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1. Tatil için ilk ne alıyorsun?

2. Güneş gözlüğü olmadan asla! Reyondan hangi modeli sepetine atıyorsun?

3. Denizde üzerinde keyif yapacağın o meşhur deniz yatağı bunlardan hangisi?

4. Güneş kremi mühim! Nasıl bir koruma tercih edersin?

5. Plajda canın sıkılırsa diye sepete atılacak eğlenceli aktivite ürünü?

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6. Sahil kombininde ağırlıklı olarak hangi renk parlayacak?

7. Yolculuk esnasında konforunu artıracak hangi ürünü ekliyorsun?

8. Ayağına hangisini geçirip doğrudan kumsala koşuyorsun?

Şarm El Şeyh!

Şarm El Şeyh!

Yaptığın alışveriş tam anlamıyla enerji, eğlence ve adrenalin kokuyor! Senin tatilden beklentin sadece yatıp dinlenmek değil zira hayatın ritmini yakalamak ve her anı dolu dolu yaşamak. Dünyaca ünlü gece kulüpleri, rengarenk mercan reefleri ve ışıl ışıl sokaklarıyla Şarm El Şeyh tam senin kalemi. Plaj partilerinde neon gözlüklerinle dans ederken, gündüzleri de Kızıldeniz'in büyüleyici su altı dünyasında şnorkelle macera arayacaksın. Bu dinamik ve lüks sahil şehri, içindeki bitmek bilmeyen keşif ve eğlence arzusunu sonuna kadar doyuracak!

Hurghada!

Hurghada!

Sen tam bir macera ve doğa insanısın; sepetindeki her parça konforuna ve keşif duyguna hizmet ediyor! Hurghada'nın bitmek bilmeyen altın kumlu plajları ve çöle açılan kapıları tam olarak senin aradığın tatil ruhunu yansıtıyor. Burada hem rüzgar sörfü gibi su sporlarının dibine vurabilir hem de muhteşem çöl safarilerine katılarak bedevilerin yaşamına ortak olabilirsin. Aynı zamanda ailenle veya arkadaş grubunla harika vakit geçirebileceğin, kasmayan, samimi ve eğlenceli bir atmosfer seni bekliyor. Pratik bavulun ve rahat ayakkabılarınla bu tatile hazır ol, çünkü Hurghada'da tek bir saniyen bile boş geçmeyecek!

İskenderiye!

İskenderiye!

Senin ruhun kesinlikle geçmişin o asil, entelektüel ve buram buram tarih kokan koridorlarında geziniyor! Sepetine attığın her nostaljik ve kaliteli detay, seni Akdeniz'in en büyüleyici liman kenti olan İskenderiye'ye götürüyor. Tarihi İskenderiye Kütüphanesi'nin büyüleyici atmosferinde kaybolmak, eski Akdeniz mimarisiyle süslü sokaklarda yürümek ve deniz kenarındaki köklü kafelerde felsefi düşüncelere dalmak tam sana göre. Sen popüler kültürün gürültüsünden ziyade, yaşanmışlıkların ve kültürel derinliğin peşindesin. İskenderiye, o asil ve dingin ruhunu bir akşamüstü meltemi gibi sakinleştirecek.

Alamein!

Alamein!

Lüks, zarafet, beyaz kumsallar ve elit bir atmosfer... Yaptığın ultra prestijli alışveriş seni Mısır'ın parlayan yeni yıldızı Alamein'e çıkarıyor! Akdeniz'in Maldivler'i olarak anılan bölge, modern mimarisi, lüks yat limanları ve dünya standartlarındaki kusursuz beach club'ları ile tam senin zevkine hitap ediyor. Sepetindeki tasarım ürünler, buradaki yüksek kaliteli yaşam tarzıyla kusursuz bir uyum yakalayacak. Gündüzleri bembeyaz kumlarda güneşlenip kristal berraklığındaki denizin tadını çıkarırken, akşamları üst düzey restoranlarda gurme deneyimler yaşayacaksın. Sen sıradan bir tatil değil, adeta bir kartpostalın içinde elit bir rüya yaşamak istiyorsun!

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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