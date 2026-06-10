Bize Bir Tatil Alışverişi Yap Gitmen Gereken Yeri Söyleyelim!
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Yaz enerjisi bünyeyi tamamen sardıysa, bavul toplama ve o heyecan dolu tatil alışverişi zamanı gelmiş demektir! Kimimiz sadece güneşlenip kafa dinlemek ister, kimimiz antik sokaklarda kaybolmanın, kimimiz ise derin maviliklere dalmanın hayalini kurar. Peki senin ruhun aslında hangi tatil rotası için alışveriş yapıyor? Sepetini doldur, tarzını seç ve kasaya doğru ilerle zira çünkü bu alışverişin sonunda senin için en doğru lokasyonu açıklıyoruz!
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1. Tatil için ilk ne alıyorsun?
2. Güneş gözlüğü olmadan asla! Reyondan hangi modeli sepetine atıyorsun?
3. Denizde üzerinde keyif yapacağın o meşhur deniz yatağı bunlardan hangisi?
4. Güneş kremi mühim! Nasıl bir koruma tercih edersin?
5. Plajda canın sıkılırsa diye sepete atılacak eğlenceli aktivite ürünü?
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6. Sahil kombininde ağırlıklı olarak hangi renk parlayacak?
7. Yolculuk esnasında konforunu artıracak hangi ürünü ekliyorsun?
8. Ayağına hangisini geçirip doğrudan kumsala koşuyorsun?
Şarm El Şeyh!
Hurghada!
İskenderiye!
Alamein!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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