Bize Bir Şarkı Seç, Bu Ayki Falına Bakalım!
Bize Bir Şarkı Seç, Bu Ayki Falına Bakalım!
Bir gün biri çıkıp 'Hadi bir şarkı seç, ben de falına bakayım' dese inanır mıydın? Biz diyoruz ve eğer buraya kadar geldiysen bize inanmışsın demektir! Seçtiğin şarkıyla bu ay neler yaşayabileceğine şööööyle bir göz atacağız.
Ne demişler: Fala inanma, falsız da kalma!
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Şimdi bir şarkı seçer misin?
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Derin bir nefes al!
Kafalar biraz karışık...
Huzurlu günler yakın!
Olabildiğince dikkatli olmalısın!
Havada değişim rüzgarları var!
Sabırlı olursan her şey çözülür.
Duygusal olarak yoğun bir ay!
Mantık çerçevesinde ilerlemen gereken bir ay olacak.
Yola devam etmeyi öğrenmelisin.
Üzerindeki baskıyı yaratan da üzerinden atabilecek olan da sensin, unutma.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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