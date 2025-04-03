Bu ay değişimin sert rüzgarlarıyla yüzleşeceksin. İş hayatında alıştığın düzen bozulabilir - belki yeni bir yönetici, belki değişen prosedürler seni zorlayacak. Finansal açıdan beklenmedik bir borç veya vergi ödemesi gündeme gelebilir; acil durum fonda eksik olmasın. İlişkilerde ise sert bir uyanış yaşayabilirsin; uzun süredir görmezden geldiğin problemler patlak verecek. Sağlıkla ilgili kronikleşmeye başlayan ufak şikayetlerin ciddiye alınmayı bekliyor. Ancak bu kaosun ortasında fark edeceksin ki, aslında seni rahatsız eden şey değişimin kendisi değil, direncin. Ayın son haftası eline geçecek bir belge veya resmi evrak, önümüzdeki 3 ay için her şeyi kolaylaştıracak.