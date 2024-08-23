Bize Bir Gününü Anlat, İşini Kolaylaştıracak Temizlik Planını Yapalım!
Bize Bir Gününü Anlat, İşini Kolaylaştıracak Temizlik Planını Yapalım!
Ev temizliği, günlük hayatın önemli ama zor bir parçası. Zaman zaman çok daha zor oluyor hatta. Ama doğru bir temizlik planı ile bu işlerin üstesinden gelmek ve evinizi düzenli tutmak çok daha kolay 😎
Bu test size en uygun temizlik planını bulmanıza yardımcı olacak.
Hazırsan başlayalım! :)
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1. Temizlik yaparken hangi odaya başlarsın?
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2. Temizlik sıralaman aşağıdakilerden hangisi gibi?
3. Peki, temizlik yaparken müzik dinler misin?
4. Temizlik konusunda kendine ne kadar güveniyorsun?
5. Aşağıdakilerden hangisi sana daha çok temizlik bitti hissini verir?
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