Biz Böyleyiz… Türklerin 10 Temizlik Sonrası Rutini
Biz Böyleyiz… Türklerin 10 Temizlik Sonrası Rutini
Biliyoruz ki temizlik, kültürümüzün önemli bir parçasıdır. Türklerde temizliğin ardından yapılan rutinler de en az temizlik kadar kendine has ve ilginçtir. İşte Türklerin temizlik sonrası yaptığı 10 rutin 👇
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1. Koca bir demlik çay demlemek
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2. Temizliğin gururuyla fotoğraf çekmek
3. Mis gibi tertemiz çarşaflara serilmek...
4. Misafir ağırlamaya hazır olmak
5. Evi dağıtmamak için çaba göstermek
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