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Biz Böyleyiz… Türklerin 10 Temizlik Sonrası Rutini

etiket Biz Böyleyiz… Türklerin 10 Temizlik Sonrası Rutini

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
24.06.2024 - 13:01

Biliyoruz ki temizlik, kültürümüzün önemli bir parçasıdır. Türklerde temizliğin ardından yapılan rutinler de en az temizlik kadar kendine has ve ilginçtir. İşte Türklerin temizlik sonrası yaptığı 10 rutin 👇

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1. Koca bir demlik çay demlemek

Temizlik bittikten sonra çay keyfi yapmayan var mı? Ev tertemiz olmuş mis gibi kokarken taze demlenmiş çay temizliğin tüm yorgunluğunu alır. Çayınızı alıp uzandığınızda ise sizden keyiflisi yoktur!

2. Temizliğin gururuyla fotoğraf çekmek

Temizlik sonrası evin her köşesi pırıl pırıl olunca bu anı ölümsüzleştirmek isteyenler olduğunu biliyoruz. Temizlenmiş mutfak, salon ve banyoların fotoğrafları başarının simgesi olarak sosyal medyada paylaşılır veya aile grubuna gönderilir.

3. Mis gibi tertemiz çarşaflara serilmek...

Temizliğin ardından yapılacak en keyifli şeylerden biri, temiz çarşaflarla kaplı yatağa uzanıp dinlenmektir. O tertemiz kokuyu içine çekerek rahatlamak gibisi yok.

4. Misafir ağırlamaya hazır olmak

Temizlik sonrasında ev misafire hazır hale gelir. Planlı bir misafir olmasa bile aniden gelecek misafirlere karşı her zaman hazırlıklı olmak biz Türklerin karakteristik özelliklerinden biridir.

5. Evi dağıtmamak için çaba göstermek

Evin her köşesi temizlenip düzenlendikten sonra bu düzeni bozmamak için herkes ekstra özen gösterir. Özellikle çocuklara, eşe ve hatta evcil hayvanlara bu temizlik uzun sürsün diye sıkı sıkı tembih edilir.

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6. Temizliğin kokusuyla rahatlamak

Çamaşır suyu, sabun ve deterjan kokusu biz Türkler için temizlikle özdeşleşmiştir. Bu kokular evde ne kadar kalırsa, temizlik hissi daha uzun süre devam eder.

7. Temizlik sonrası ikramlık hazırlamak

Temizlik yaptıktan sonra kendini ödüllendiren başka bir millet var mı? Temizlik sonrasında yapılan çayın yanına hemen bir ikramlık hazırlanır. Bisküviler, kurabiyeler ya da evde ne varsa bir tabak hazırlanır ve keyifle tüketilir.

8. Halının altını kontrol etmek

Bu neden yapılıyor tam olarak bilemiyoruz ama her ne kadar temizlik bitmiş olsa da halının altını bir kez daha kontrol etmek, toz kalmış mı diye bakmak adettendir. Çünkü hiçbir köşe gözden kaçmamalıdır. 👀

9. Televizyon karşısında dinlenmek

Temizlik sonrası en güzel aktivitelerden biri de televizyon karşısında keyif yapmaktır. Evin her yeri temizlenmiş, duş alınmış, yemek yenmişse beklenen o an gelmiş demektir. Favori diziler veya filmler açılır, temiz evin keyfi çıkarılır.

10. Temizliği komşularla paylaşmak

Temizlik öncesinde 'Yarın bütün evi kaldıracağım!' gibi bir cümleyle başlayan muhabbet, temizlik sonrası komşularla bir araya gelip temizlik hikayelerini paylaşarak devam eder. Kimin ne kadar süre temizlik yaptığı, hangi ürünleri kullandığı gibi detaylar konuşulur.

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