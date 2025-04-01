Biyolojide Zor Konulara Nasıl Yaklaşmalı?

Bir zamanlar ünlü biyolog Louis Pasteur, 'Şans, ancak hazır olan zihinlere güler.' demiştir. Öğrenme sürecinde zor konularla karşılaşmak kaçınılmazdır, ancak bu konulara hazırlıklı olmak ve doğru stratejilerle yaklaşmak, başarıyı beraberinde getirir.

Bugün biyolojiyi ele alacağız. Dr. Oksijenin favori derslerinden biridir biyoloji. Önce öğrenci bakışıyla konuya girelim.

Bir öğrenci soruyor: “Arkadaşlar daha ilk konu olan canlıların ortak özelliklerindeyim. Konu o kadar karmaşık ki artık çözdüğüm soruyu 2 dakika geçtikten sonra yanlış yapıyorum. Artık ağlamama ramak kaldı. O kadar fazla sözel var ki buna ayrılacağım vakti edebiyata ayırsam sözel de derece yapar burs alırım. Bu dersi nasıl adamakıllı anlayabilirim?”

Bir başkası forumda başka bir noktaya temas ediyor: “TYT biyoloji yapboz gibi bir şey. İlk konu son konudan bilgiler içeriyor. Daha doğrusu her konu neredeyse bütün konulardan bilgiler içeriyor. Maalesef ilk konularda ezber yapmak zorundasınız. Tüm TYT konuları bitince bir şekilde mantığınıza oturacağından eminim eğer düzenli şekilde tekrar ederseniz.”

Biyoloji tartışması biter mi? Bir başkası diyor ki;

“TYT ile AYT'nin tek ortak noktası komünite ve popülasyon ekolojisi. AYT Biyoloji için TYT biyolojiye gerek yok. Hiçbir konu işine yaramaz.”

Üniversiteye geçiş sınavı olan YKS iki sınavdan oluşmaktadır: AYT ve TYT. Bu yazımızda, YKS sınavının ilk kısmı olan TYT sınavında çıkan TYT Biyoloji Konuları kısmına değineceğiz.