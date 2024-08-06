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Biyografi Sevenler İçin: Gerçek Hayat Hikayelerinden Uyarlanan 10 Muhteşem Film

etiket Biyografi Sevenler İçin: Gerçek Hayat Hikayelerinden Uyarlanan 10 Muhteşem Film

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
06.08.2024 - 18:01

Eğer biyografik filmleri izlemeyi seviyorsan o zaman bu liste senin için! 

Listede yer alan filmleri not al ve hepsini bir bir izle!

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1. Schindler's List (1993)

IMDb: 9.0

Schindler'in Listesi, Oskar Schindler adındaki bir Alman girişimcinin 2. Dünya Savaşı sırasında Polonya'da kurduğu fabrikada Yahudi işçileri istihdam etmesini ve bu sayede 1100 Yahudi'nin hayatını kurtarmasını anlatıyor.

2. 12th Fail (2023)

2. 12th Fail (2023)

IMDb: 8.9

Köyde yaşayan Manoj Kumar Sharma, ailesinin desteğiyle rütbeli bir polis memuru olma hayaliyle bir yolculuğa çıkar. Ancak önünde büyük zorluklar vardır. Hem çalışıp hem de okuması gereken Manoj, karşılaştığı başarısızlıklara rağmen vazgeçmeyerek tekrar tekrar denemeye devam eder.

3. Oppenheimer (2023)

IMDb: 8.3

1926 yılında, 22 yaşındaki doktora öğrencisi J. Robert Oppenheimer, Cambridge'deki Cavendish Laboratuvarı'nda deneysel fizikçi Patrick Blackett ile çalışırken yoğun bir endişe ve memleket özlemi çekmektedir. Zorlu ve talepkâr Blackett'a duyduğu öfke ve stres nedeniyle, Oppenheimer ona zehirli bir elma bırakır, ancak daha sonra pişman olarak bu elmayı geri alır.

4. The Wolf of Wall Street (2013)

IMDb: 8.2

24 yaşında genç ve hırslı bir adam olan Jordan Belfort, yatırımcıları kandırarak kısa sürede büyük bir servet edinir. Hızla çok para kazanan Belfort, aynı hızla bu paraları harcar. Uyuşturucu bağımlısı olan ve hayat kadınlarıyla ilişkiler yaşayan Belfort, pahalı ve ahlaki açıdan çöküntü içinde bir yaşam sürer.

5. Ford v Ferrari (2019)

IMDb: 8.1

Otomotiv vizyoneri Carroll Shelby ve spor otomobil yarış mühendisi ve sürücüsü Ken Miles'ın önderliğindeki ekip, uzun yıllardır pistlerde zirvede olan Ferrari'yi 1966 Le Mans Dünya Şampiyonası'nda yenmek için neler yapabileceklerini planlamaya başlarlar.

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6. Maidaan (2024)

IMDb: 8.1

Amit Ravindernath Sharma tarafından yönetilen bir spor draması olan filmde Ajay Devgn, modern Hint futbolunun öncüsü olarak kabul edilen Syed Abdul Rahim'i canlandırıyor. Ulusal Ödül sahibi Keerthy Suresh, Maidaan ile ilk Hint filmine adım atacak. Film, 1952 ile 1962 yılları arasında geçen Hint futbolunun altın çağına odaklanıyor.

7. The Greatest Showman (2017)

IMDb: 7.5

Doğuştan iş adamı olan P.T. Barnum, 12 yaşında askerlere atıştırmalık ve kiraz likörü satarak ticarete atılır. 1841 yılında, dünyaya daha önce görülmemiş bir gösteri sunma hayaliyle yola çıkar; dünyanın en muhteşem şovunu gerçekleştirmek.

8. One Life (2023)

8. One Life (2023)

IMDb: 7.5

Amit Ravindernath Sharma tarafından yönetilen bir spor draması olan filmde Ajay Devgn, modern Hint futbolunun öncüsü olarak kabul edilen Syed Abdul Rahim'i canlandırıyor. Ulusal Ödül sahibi Keerthy Suresh, Maidaan ile ilk Hint filmine adım atacak. Film, 1952 ile 1962 yılları arasında geçen Hint futbolunun altın çağına odaklanıyor.

9. The Boys in the Boat (2023)

IMDb: 7.0

Bu ilham verici gerçek hikâye, Büyük Buhran'ın zorlu döneminde, güçsüzlerden oluşan bir grubun 1936 Berlin Yaz Olimpiyatları'nda dünyanın dört bir yanından gelen seçkin rakiplerle mücadele ederek tüm dikkatleri üzerine çekmesini anlatır. Gösterdikleri azim ve kararlılıkla, imkânsızı başararak izleyenleri büyülerler.

10. Back to Black (2024)

IMDb: 6.4

21.yüzyılın en ikonik yıldızlarından biri olan Amy Winehouse'un hayat hikayesini anlatan Back to Black, bu olağanüstü yeteneğin gençlikten yetişkinliğe uzanan yolculuğunu ve günümüzün en çok satan albümlerinden birinin yaratıldığı dönemi ele alıyor.

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