Biyografi Sevenler İçin: Gerçek Hayat Hikayelerinden Uyarlanan 10 Muhteşem Film

IMDb: 8.3

1926 yılında, 22 yaşındaki doktora öğrencisi J. Robert Oppenheimer, Cambridge'deki Cavendish Laboratuvarı'nda deneysel fizikçi Patrick Blackett ile çalışırken yoğun bir endişe ve memleket özlemi çekmektedir. Zorlu ve talepkâr Blackett'a duyduğu öfke ve stres nedeniyle, Oppenheimer ona zehirli bir elma bırakır, ancak daha sonra pişman olarak bu elmayı geri alır.