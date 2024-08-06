Biyografi Sevenler İçin: Gerçek Hayat Hikayelerinden Uyarlanan 10 Muhteşem Film
Biyografi Sevenler İçin: Gerçek Hayat Hikayelerinden Uyarlanan 10 Muhteşem Film
Eğer biyografik filmleri izlemeyi seviyorsan o zaman bu liste senin için!
Listede yer alan filmleri not al ve hepsini bir bir izle!
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1. Schindler's List (1993)
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2. 12th Fail (2023)
3. Oppenheimer (2023)
4. The Wolf of Wall Street (2013)
5. Ford v Ferrari (2019)
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