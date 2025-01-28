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Bitmeyen Ocak Ayından Deniz Kenarında Dürüm Keyfine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Bitmeyen Ocak Ayından Deniz Kenarında Dürüm Keyfine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.01.2025 - 19:03

Twitter'da yapılan komik paylaşımlar Instagram'dan TikTok'a tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bu Salı günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım haftayı ortaladığımız bu günün son 24 saatinde en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Bir tespitle devam ediyoruz.

Bir tespitle devam ediyoruz.
twitter.com

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twitter.com

İnsan en çok kendisini dinler.

İnsan en çok kendisini dinler.
twitter.com

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👇
twitter.com
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twitter.com

Cidden bu ne?

Cidden bu ne?
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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twitter.com
twitter.com

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twitter.com

Bitmiyor!

Bitmiyor!
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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Bu içerikler de tam senlik 👍

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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