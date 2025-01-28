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Dışarısı Şampiyonlar Ligi! Ünlülerin Vesikalık Fotoğraf Çektirdiği Stüdyo Viral Oldu

Dışarısı Şampiyonlar Ligi! Ünlülerin Vesikalık Fotoğraf Çektirdiği Stüdyo Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.01.2025 - 14:02

Dizilerden, spor müsabakalarından, reklamlardan, ekrandan tanıdığımız pek çok ünlü var. Onları hep setlerde, maçlarda, TV koltuklarında hayal ediyoruz ama kralı da olsanız ehliyet yenilemek için vesikalık çektirmeniz gerekebiliyor. Özellikle nüfus müdürlüklerine yakın fotoğraf stüdyoları da hizmet verdikleri ünlüleri kebapçılar gibi işletmelerinin en görünür yerlerinde paylaşabiliyor. Üsküdar'da bulunan bir stüdyonun camekanı da ünlüler geçiti gibi ama çok farklı detaylar var.

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Yurdum işletmecisi halkımızın ünlü isimlere teveccühünü bildiği için onları bir reklam amacı veya referans olarak kullanmayı sever.

Yurdum işletmecisi halkımızın ünlü isimlere teveccühünü bildiği için onları bir reklam amacı veya referans olarak kullanmayı sever.

Fotoğrafçılar da restorancılar gibi hizmet verdikleri ünlüleri dükkanlarının en özel köşesine yerleştiriyor. Buna çok kez şahit olduk.

Fotoğrafçılar da restorancılar gibi hizmet verdikleri ünlüleri dükkanlarının en özel köşesine yerleştiriyor. Buna çok kez şahit olduk.

Üsküdar'daki bir fotoğrafçıdaki camekan ise hem ünlüler geçiti hem de magazin tarihi açısından önemli olaylara da tanıklık yapıyor.

Üsküdar'daki bir fotoğrafçıdaki camekan ise hem ünlüler geçiti hem de magazin tarihi açısından önemli olaylara da tanıklık yapıyor.

Camekanda dünyaca ünlü voleybolcumuz Zehra Güneş kadar dikkat çeken bir detay da Ebru Gündeş'in bir dizi için çektirdiği evlilik fotoğrafları.

Camekanda dünyaca ünlü voleybolcumuz Zehra Güneş kadar dikkat çeken bir detay da Ebru Gündeş'in bir dizi için çektirdiği evlilik fotoğrafları.

Fotoğraftaki ünlü Emrah Safa Gürkan mekan hakkında ekstra bilgi vererek hocalığının hakkını verdi.

Fotoğraftaki ünlü Emrah Safa Gürkan mekan hakkında ekstra bilgi vererek hocalığının hakkını verdi.
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Parmaklık arkasında gözlüksüz ESG görmeyi muhtemelen kimse tahmin etmiyordu.

Parmaklık arkasında gözlüksüz ESG görmeyi muhtemelen kimse tahmin etmiyordu.
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Menajerlik olayları nedeniyle tekrar gündeme gelen aktris Mehtap Altunok da görselde.

Menajerlik olayları nedeniyle tekrar gündeme gelen aktris Mehtap Altunok da görselde.
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Bir örnek de Ankara'dan geldi.

Bir örnek de Ankara'dan geldi.
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Selda Özbek de unutulmadı.

Selda Özbek de unutulmadı.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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