Dışarısı Şampiyonlar Ligi! Ünlülerin Vesikalık Fotoğraf Çektirdiği Stüdyo Viral Oldu
Dışarısı Şampiyonlar Ligi! Ünlülerin Vesikalık Fotoğraf Çektirdiği Stüdyo Viral Oldu
Dizilerden, spor müsabakalarından, reklamlardan, ekrandan tanıdığımız pek çok ünlü var. Onları hep setlerde, maçlarda, TV koltuklarında hayal ediyoruz ama kralı da olsanız ehliyet yenilemek için vesikalık çektirmeniz gerekebiliyor. Özellikle nüfus müdürlüklerine yakın fotoğraf stüdyoları da hizmet verdikleri ünlüleri kebapçılar gibi işletmelerinin en görünür yerlerinde paylaşabiliyor. Üsküdar'da bulunan bir stüdyonun camekanı da ünlüler geçiti gibi ama çok farklı detaylar var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yurdum işletmecisi halkımızın ünlü isimlere teveccühünü bildiği için onları bir reklam amacı veya referans olarak kullanmayı sever.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fotoğrafçılar da restorancılar gibi hizmet verdikleri ünlüleri dükkanlarının en özel köşesine yerleştiriyor. Buna çok kez şahit olduk.
Üsküdar'daki bir fotoğrafçıdaki camekan ise hem ünlüler geçiti hem de magazin tarihi açısından önemli olaylara da tanıklık yapıyor.
Camekanda dünyaca ünlü voleybolcumuz Zehra Güneş kadar dikkat çeken bir detay da Ebru Gündeş'in bir dizi için çektirdiği evlilik fotoğrafları.
Fotoğraftaki ünlü Emrah Safa Gürkan mekan hakkında ekstra bilgi vererek hocalığının hakkını verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Parmaklık arkasında gözlüksüz ESG görmeyi muhtemelen kimse tahmin etmiyordu.
Menajerlik olayları nedeniyle tekrar gündeme gelen aktris Mehtap Altunok da görselde.
Bir örnek de Ankara'dan geldi.
Selda Özbek de unutulmadı.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın