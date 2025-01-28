Dışarısı Şampiyonlar Ligi! Ünlülerin Vesikalık Fotoğraf Çektirdiği Stüdyo Viral Oldu

Dizilerden, spor müsabakalarından, reklamlardan, ekrandan tanıdığımız pek çok ünlü var. Onları hep setlerde, maçlarda, TV koltuklarında hayal ediyoruz ama kralı da olsanız ehliyet yenilemek için vesikalık çektirmeniz gerekebiliyor. Özellikle nüfus müdürlüklerine yakın fotoğraf stüdyoları da hizmet verdikleri ünlüleri kebapçılar gibi işletmelerinin en görünür yerlerinde paylaşabiliyor. Üsküdar'da bulunan bir stüdyonun camekanı da ünlüler geçiti gibi ama çok farklı detaylar var.