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Bitcoin Fikrine "O İş Tutmaz" Denince Milyon Dolarlardan Olan Fütüriste Güvenenler de Fakir Kaldı

Bitcoin Fikrine "O İş Tutmaz" Denince Milyon Dolarlardan Olan Fütüriste Güvenenler de Fakir Kaldı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
15.03.2024 - 14:16

Dünya Fütüristler Derneği Türkiye Başkanı ve Türkiye Fütüristler Derneği kurucusu Alphan Manas, bu geleceğe yönelik öngörüsünü Bitcoin'de neden ve nasıl kullanamadığını anlattı. Olay sadece öngörü olmazken, işin içinde 'sadece aylık olarak' milyon dolarlardan olmak da vardı.

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Alphan Manas, geleceğe yönelik öngörü, çalışma ve yatırımlarıyla öne çıkan "fütürizm" akımının Türkiye'deki ilk temsilcilerinden olurken, gerçekten de bu konularda da "melek" konumunda bir yatırımcı.

Alphan Manas, geleceğe yönelik öngörü, çalışma ve yatırımlarıyla öne çıkan "fütürizm" akımının Türkiye'deki ilk temsilcilerinden olurken, gerçekten de bu konularda da "melek" konumunda bir yatırımcı.

Manas, sosyal medyayı da aktif kullanırken, paylaştığın bir anısıyla son günlerin rekortmeni Bitcoin yatırımından nasıl vazgeçtiklerini ve ne kaybettiklerini anlattı.

Manas, sosyal medyayı da aktif kullanırken, paylaştığın bir anısıyla son günlerin rekortmeni Bitcoin yatırımından nasıl vazgeçtiklerini ve ne kaybettiklerini anlattı.

Aplhan Manas'ın anlatımındaki teknik terimleri de açıklayarak, buyurun ayda milyon dolarlar kaybetme hatta başkalarının da kaybetmesine vesile olma anısına.

Aplhan Manas'ın anlatımındaki teknik terimleri de açıklayarak, buyurun ayda milyon dolarlar kaybetme hatta başkalarının da kaybetmesine vesile olma anısına.
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Yıl 2015. Bitcoin'de difficulty rate __68.01 milyon (bugün 81.73 trilyon) ve hash rate 3.2 milyon GH/s iken (bugün 562.81 EH/s) İzmir'de İYTE'de trafo dibinde yer kiraladım. Yatırımın başa baş Bitcoin fiyatı da $157.63'dı.

Önce, "difficulty rate", "hash rate" ve "EbitDA" ne demek bakalım.

Önce, "difficulty rate", "hash rate" ve "EbitDA" ne demek bakalım.

'Difficulty Rate' kriptopara üretiminde bir blok üretiminin zamanını ve doğrulamanın matematik probleminin zorluk derecesini ifade ederken, bu sayısal göstergede zorluk derecesi, sistemdeki işlemci gücüyle paralel olup, güç arttıkça zorluk artar, güç azaldıkça zorluk azalır şeklinde doğru orantıyla ilerler.

'Hash Rate' yani 'işlemci gücü' blok doğrulaması için tüm madencilerin sarf ettiği toplam işlemci gücünü ifade ederken, 'EbitDA' da bir işte 'Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization' yani 'Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr' ifadesinin Türkçe'de 'FAVÖK' karşılığıdır.

Dönelim Alphan Manas'ın anısına, "Çin'den yeni makine siparişi verdik. Tam başlayacağız, ortaklarımızdan biri bir bilmişe danışmış. "O iş tutmaz" demiş ve beni de zorla vazgeçirdiler."

Dönelim Alphan Manas'ın anısına, "Çin'den yeni makine siparişi verdik. Tam başlayacağız, ortaklarımızdan biri bir bilmişe danışmış. "O iş tutmaz" demiş ve beni de zorla vazgeçirdiler."

İlk ay kazıyacağımız Bitcoin 23.03 ve her ay %50'sini (11 Bitcoin) saklamak üzere İş Planı yapmıştım (bugünün EbitDA'sı ile aylık $46 milyon).

'O iş tutmaz' diye ahkâm kesenler, risk alıp o işi tutturanlara 'abi ne şanslı adam. Bizde böyle şans olsa bla bla bla' diyorlar. Biz de 'tüm ortaklar itiraz ettiğine göre bir bildikleri vardır' moduna girmek zorunda kalıp buralarda sizlere ve genç girişimcilere 'Sıkılmış portakalın davası olmaz' hikayeleri anlatıyoruz.

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Manas, ileri görüşlülüğüyle yatırım ve fütürizm dünyasında ünlü olsa her insanda olduğu gibi şansızlık ve başarısızlık hikayesini de içtenlik anlatmış ve milyonlarca doları kaybetmiş.

Manas, ileri görüşlülüğüyle yatırım ve fütürizm dünyasında ünlü olsa her insanda olduğu gibi şansızlık ve başarısızlık hikayesini de içtenlik anlatmış ve milyonlarca doları kaybetmiş.

Gelirlerinde çok da büyük bir değişim yaratmamış olsa da,

Manas'ın ortağının öngörüsüz danışmanı ise sadece onların işine değil başkalarının da gelirine mani olmuş.

Manas'ın ortağının öngörüsüz danışmanı ise sadece onların işine değil başkalarının da gelirine mani olmuş.
twitter.com

Anlaşılan o ki Bitcoin gerçekten bir sabır ve öngörü işiymiş.

Anlaşılan o ki Bitcoin gerçekten bir sabır ve öngörü işiymiş.
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Sizin buna benzer yapmadığınız için pişman olduğunuz iş fikirleriniz var mı?

Sizin buna benzer yapmadığınız için pişman olduğunuz iş fikirleriniz var mı?
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