Bitcoin Fikrine "O İş Tutmaz" Denince Milyon Dolarlardan Olan Fütüriste Güvenenler de Fakir Kaldı
Bitcoin Fikrine "O İş Tutmaz" Denince Milyon Dolarlardan Olan Fütüriste Güvenenler de Fakir Kaldı
Dünya Fütüristler Derneği Türkiye Başkanı ve Türkiye Fütüristler Derneği kurucusu Alphan Manas, bu geleceğe yönelik öngörüsünü Bitcoin'de neden ve nasıl kullanamadığını anlattı. Olay sadece öngörü olmazken, işin içinde 'sadece aylık olarak' milyon dolarlardan olmak da vardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Alphan Manas, geleceğe yönelik öngörü, çalışma ve yatırımlarıyla öne çıkan "fütürizm" akımının Türkiye'deki ilk temsilcilerinden olurken, gerçekten de bu konularda da "melek" konumunda bir yatırımcı.
Manas, sosyal medyayı da aktif kullanırken, paylaştığın bir anısıyla son günlerin rekortmeni Bitcoin yatırımından nasıl vazgeçtiklerini ve ne kaybettiklerini anlattı.
Aplhan Manas'ın anlatımındaki teknik terimleri de açıklayarak, buyurun ayda milyon dolarlar kaybetme hatta başkalarının da kaybetmesine vesile olma anısına.
Önce, "difficulty rate", "hash rate" ve "EbitDA" ne demek bakalım.
Dönelim Alphan Manas'ın anısına, "Çin'den yeni makine siparişi verdik. Tam başlayacağız, ortaklarımızdan biri bir bilmişe danışmış. "O iş tutmaz" demiş ve beni de zorla vazgeçirdiler."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Manas, ileri görüşlülüğüyle yatırım ve fütürizm dünyasında ünlü olsa her insanda olduğu gibi şansızlık ve başarısızlık hikayesini de içtenlik anlatmış ve milyonlarca doları kaybetmiş.
Gelirlerinde çok da büyük bir değişim yaratmamış olsa da,
Manas'ın ortağının öngörüsüz danışmanı ise sadece onların işine değil başkalarının da gelirine mani olmuş.
Anlaşılan o ki Bitcoin gerçekten bir sabır ve öngörü işiymiş.
Sizin buna benzer yapmadığınız için pişman olduğunuz iş fikirleriniz var mı?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda