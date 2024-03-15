Bitcoin Fikrine "O İş Tutmaz" Denince Milyon Dolarlardan Olan Fütüriste Güvenenler de Fakir Kaldı

İlk ay kazıyacağımız Bitcoin 23.03 ve her ay %50'sini (11 Bitcoin) saklamak üzere İş Planı yapmıştım (bugünün EbitDA'sı ile aylık $46 milyon).

'O iş tutmaz' diye ahkâm kesenler, risk alıp o işi tutturanlara 'abi ne şanslı adam. Bizde böyle şans olsa bla bla bla' diyorlar. Biz de 'tüm ortaklar itiraz ettiğine göre bir bildikleri vardır' moduna girmek zorunda kalıp buralarda sizlere ve genç girişimcilere 'Sıkılmış portakalın davası olmaz' hikayeleri anlatıyoruz.